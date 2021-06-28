 

Болельщица спровоцировала массовое падение спортсменов на велогонке “Тур де Франс”. Видео

28.06.2021, 15:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из гонщиков, двигавшися в колонне, проезжая зрителей, задел плакат болельщицы и упал, из-за эффекта домино следом за ним упали еще десятки спортсменов.

Медики оказали помощь велосипедистам, которые получили разной степени тяжести травмы, пишет издание.

Больше остальных пострадал испанский спортсмен Марк Солер, он получил переломы обеих рук и выбыл из гонки, написало Movistar Team.

CNN сообщило, что табличку задел немецкий гонщик Тони Мартин, он упал первым. После падения несколько гонщиков снялись с соревнований. Французская полиция начала расследование инцидента. По данным властей, женщина, спровоцировавшая массовое падение велогонщиков, покинула место просшествия до приезда следователей.

видео

Видео: Sports Stories / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / Локдаун объявлен в Англии из-за коронавируса

28.07 / Туроператоры сравнили цены на отдых в РФ и Турции

19.07 / Walt Disney поддержала бойкот Facebook

02.01 / Путин назначил нового спецпредставителя по демаркации границы со странами СНГ

29.11 / ОНФ ко Дню матери запустил в семи пилотных регионах проект #ПРО_НЕЕ для мам детей-инвалидов

09.01 / Компания Apple не намерена обновлять камеры на лучших моделях iPhone до 2023 года

23.07 / BI поправил Байдена, назвавшего Трампа первым «расистом» на посту президента США

23.03 / Британский эпидемиолог предрекла миру «многие годы» ношения масок

01.05 / Автоэксперт разъяснил новые правила купли-продажи поддержанных автомобилей

15.04 / Россия ограничила авиасообщение с Турцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика