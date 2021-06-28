Fox – Байден не знает, как бороться с уличным насилием — и знать не хочет

Президент США Джо Байден уверен, что снизить уличное насилие можно только с помощью борьбы с распространением огнестрельного оружия, однако в реальности он ничего не знает о тех факторах, которые реально ему способствуют, считает Fox News. По мнению канала, Байден не способен определить реальную проблему — а именно засилье наркотиков, насилие темнокожих против темнокожих и мягкие правила выхода под залог.

Добро пожаловать на Watter’s World, с вами Джесси Уоттерс. Пробуждение спящего гиганта — вот сегодняшняя тема нашей программы. Президент Байден вас не защитит. Защищать себя придётся вам самим. У Байдена нет никаких решений, потому что он даже не понимает проблемы. Крупным мыслителем он никогда не был, и это начинает сказываться.

На этой неделе он пытался раскрутить волну роста преступности так, чтобы она ударила по Национальной стрелковой ассоциации. Он оскорбляет наш интеллект. Всё, что знает Джо, — это то, из чего стреляют в людей.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Уменьшить насилие с применением оружия… только оружие… оружейное лобби… оружейные законы… насилие с применением оружия… оружейники… исследования в области насилия с применением оружия… нелегальные продавцы оружия… продавать оружие…

Да мы знаем! Преступники стреляют в людей из оружия, Джо. Однако почему стрельба происходит всё чаще? Почему количество убийств растёт? Найти ответ на этот вопрос Байдену не по силам. Или же он просто ничего не знает и знать не хочет.

Количество убийств растёт, а Белый дом прижали к стенке, поэтому он был вынужден придумать план, призванный покончить с насилием. Вот так он выглядит. Готовы? Во-первых, ударить по нелегальным торговцам оружием; во-вторых, тратить больше денег на программы, «которые реально работают». Перевод: они ничего не знают.

Джо Байден говорил 30 минут, но ни разу не упомянул о преступлениях темнокожих против темнокожих. Нельзя решить проблему, если ты отказываешься её определять. Байден не говорит ни о бандах, ни о наркотиках, ни о семьях. Ни слова о лишении полиции финансирования, реформе системы выхода под залог и кротких окружных прокурорах.

Так называемый сочувствующий президент не сумел собраться и рассказать о тяжёлых утратах, от которых каждый божий день страдают темнокожие американцы. Антиоружейная повестка — это увёртка. В 90-х годах Нью-Йорк был набит оружием, однако Руди удалось снизить преступность. Ключом тогда стали превентивные действия полиции, идущие рука об руку с жёсткими приговорами. Стрелков нужно сажать в тюрьму — проще не придумаешь.

Например, в Иллинойсе незаконное владение огнестрельным оружием карается тюремным сроком от 3 до 7 лет. Однако стрелки либо выходят под мизерные залоги и сматывают удочки, либо окружные прокуроры и судьи дают им поблажки. Всё, что нам нужно делать, — это применять уже существующие законы. Когда на улицах небезопасно, граждане вооружаются сами, потому что они не доверяют закону и не считают, что он их защитит.

Дата выхода в эфир 27 июня 2021 года.