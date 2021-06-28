Euronews – Европа борется с высокозаразным «индийским штаммом» новым карантином и прививками

Немецкие туристы в спешке пытаются вернуться домой до начала действия жёсткого карантина, который вводят власти ФРГ в попытке предотвратить распространение высокозаразного «индийского штамма» COVID-19 из Португалии. Этот штамм был впервые зафиксирован и в Дании. Тем временем РФ борется с очередной волной коронавируса путём активной вакцинации, передаёт Euronews.

Немецкие туристы в Португалии спешат домой: со вторника Германия ужесточает карантин для тех, кто прилетает из этой страны. Пускать на родину из Португалии будут только граждан и резидентов Германии. Им придётся, вне зависимости от наличия отрицательного теста или вакцины, отсидеть дома двухнедельный карантин.

ТУРИСТ: Немного грустно, конечно. Мы собирались дольше пробыть в Португалии. Мы расстроены.

Россия борется с очередной волной коронавируса, вызванного высокотрансмиссивным дельта-штаммом. В воскресенье в Москве зарегистрировали самый высокий ежедневный показатель смертности от COVID-19 с начала пандемии. В стране активизировалась прививочная кампания.



ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА, центр вакцинации в Москве: Очень неприятная болезнь и очень тяжело протекает. Болели в самое первое время, в апреле. И больше такого не хотим.

А в Дании тем временем зафиксирован первый случай заражения штаммом «дельта+». Речь идёт об очередной мутации коронавируса, которая, по оценкам экспертов, бьёт рекорды контагиозности. Учёные говорят, что двух доз вакцины должно быть достаточно для защиты.

Дата выхода в эфир 28 июня 2021 года.