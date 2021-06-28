Скандалы: Адепты рэкета

Как секта «Путь к солнцу» наводит страх на Самару

В Самарской области задержали ещё троих предполагаемых участников печально известной группировки Светланы Пеуновой (Лада-Русь). Их подозревают в незаконном лишении человека свободы, вымогательстве и уничтожении чужого имущества. Сама лидер секты находится в бегах, однако, как выяснил Лайф, бизнес группировки до сих пор жив. По данным Лайфа, под следствием оказались Александр Кузнецов, Геннадий Казанцев и Айдар Камалетдинов. Оперативники пытались задержать Эльмиру Белову, близкую соратницу Пеуновой, но той удалось скрыться. По версии следствия, в марте 2019 года пятеро адептов секты силой удерживали мужчину в квартире одного из жилых домов по улице Пензенской в Железнодорожном районе Самары. Они вымогали долю в четырёхкомнатной квартире, а также автомобиль.

В качестве устрашения сектанты сожгли дом одного из родственников мужчины, расположенный в посёлке Липяги города Новокуйбышевска. В итоге общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Уроженец Новокуйбышевска Геннадий Казанцев с 2007 года был бессменным директором фирмы «Партнёр-консалт». Внешне жил скромно: был прописан в панельной девятиэтажке на улице Георгия Димитрова, что на окраине Самары, и 15 лет ездил на «десятке».

Фирма «Партнёр-консалт» была зарегистрирована ещё в 2006 году. Занимается всем подряд: подбором персонала, операциями с недвижимостью, перевозками, лизингом автомобилей, переводами с иностранных языков, рекламой, фотографией, а также широким спектром работ, связанных со сферой IT. В лучшие годы выручка компании не достигала и трёх миллионов рублей.

В 2011 году многие сотрудники компании стали доверенными лицами лидера «Центра Лады-Русь» Пеуновой в ходе её президентской кампании 2012 года.

Владелица фирмы — Эльмира Белова, предположительно, бывший сотрудник самарской школы № 270. В Сети практически невозможно найти ни одной её фотографии. Однако Ф.И.О. владелицы фирмы «Партнёр-консалт» в Интернете встречается довольно часто.

Например, в конце 2012 года она учредила региональное подразделение партии «Воля» в Москве. Позже возглавляла съезд некоего Общенародного союза возрождения России.

В 2020 году соратница Пеуновой попыталась оседлать волну коронавирусной паники. Белова могла быть причастна к вирусному «открытому письму» несуществующей Ассоциации медиков России, активно распространявшемуся в мессенджерах. Суть сообщения сводилась к тому, что коронавирус — это неопасная для жизни и здоровья ОРВИ, а карантинные меры нужны для того, чтобы внедрить чипирование людей и технологию 5G.

За время работы в структурах Пеуновой Белова из скромной однушки на окраине Самары переехала в квартиру на Ленинградском шоссе в Москве.

«Русь» против Нибиру

Во второй половине 1990-х, когда страну захлестнула сектантская волна, в Самаре возник неприметный поначалу центр народной медицины «Путь к солнцу», созданный бывшей школьной учительницей Светланой Пеуновой.

За несколько лет организация разрослась до федеральных масштабов, а Пеунова прославилась множеством крайне экстравагантных заявлений. Например, о нашествии рептилоидов с Нибиру. К рубежу 2011–2012 годов лидер организации, имевшей все признаки тоталитарной секты, превратилась в настоящего вожака астрального подполья.

Всё это время она безуспешно пыталась попасть во власть. Участвовала в выборах депутатов в Госдуму, в самарский областной парламент, баллотировалась в мэры Тольятти.

В августе 2008 года Пеунова учредила общероссийскую политическую партию «Воля», с помощью которой решила стать президентом России в 2012 году.

﻿

18 декабря 2011 года Центризбирком даже было зарегистрировал Светлану Пеунову кандидатом. По правилам для дальнейшей борьбы за президентское кресло она должна была представить в ЦИК два миллиона подписей своих сторонников, но в итоге собрала лишь 243 тысячи. После этого лидера «Воли» исключили из гонки. Кстати, саму партию в 2016 году по решению Верховного суда признали экстремистской и ликвидировали.

Крёстная мать

Возможно, в политику Пеунова шла для того, чтобы расширить свою бизнес-империю, у которой было две составляющие. Небольшая легальная часть — это бизнес-структуры, ежегодно отчитывавшиеся перед государством о скромных доходах. И теневая — сбор пожертвований от адептов секты, членов партии «Воля», а также шантаж, вымогательство и похищения людей.

По словам источника Лайфа в правоохранительных органах, ключевую роль здесь сыграл центр народной медицины «Путь к солнцу», который после своей трансформации в сектантское движение был выстроен по типу криминальной структуры. При этом основной денежный поток шёл мимо кассы.

Сектанты за деньги обещали людям взяться даже за неизлечимые болезни, включая рак на последних стадиях. Заодно предлагали поправить финансовые дела и почистить карму.

Страждущих было много. В центр приезжали не только местные, но и жители соседних регионов. А после этого они теряли машины и квартиры или даже пропадали сами.

— За год через эту структуру мог проходить эквивалент в миллионах долларов. Был даже общак, который пополнялся самими сектантами и доходами от криминала, — рассказал собеседник Лайфа.

Пеунова старалась держаться в тени, поэтому деньги и активы секты распределялись по многочисленным номиналам. По оперативным данным, часть общака могла храниться на счетах «Газбанка», который лишился лицензии в 2018 году, а также в других банках.

С начала нулевых силовики пытались закрыть этот медицинский центр. Тогда речь шла о сугубо экономических нарушениях — неуплате налогов, чёрной кассе. В общем, всё как у всех в то время. В 2008-м было возбуждено дело о незаконном предпринимательстве. Однако у следователей оно пролежало год и в итоге было закрыто за отсутствием состава преступления.

До Пеуновой добрались лишь в 2016 году. Её заочно осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в составе группы лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в ноябре 2015 года Пеунова и другие участники секты довели женщину до психического расстройства. К моменту вынесения приговора лидер секты сбежала за границу и была объявлена в международный розыск. Источники Лайфа говорят, что она может скрываться в Испании.

Чёрный бизнес

Как выяснил Лайф, несмотря на бегство Пеуновой, секта жива и продолжает зарабатывать: из десяти юрлиц сегодня имеют статус действующих три. Это благотворительный фонд «Здоровье мира», ООО «Издательский дом Лады-Русь» и ООО «Центр Лады-Русь», которое занимается производством и распространением видео- и аудиоконтента. Ранее ООО «Центр Лады-Русь» отражало официальный доход почти в четыре миллиона рублей, а ООО «Издательский дом Лады-Русь» заявляло выручку почти в пять миллионов. Фактически секта до сих пор имеет возможность заниматься бизнесом и легально продвигать свои идеи.

Оперативники проверяют информацию о том, что оставшиеся на свободе адепты секты до сих пор занимаются вымогательством, участвуют в рейдерских схемах и заказных политических акциях.

Евгений Кузнецов, Сергей Андреев