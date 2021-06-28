Скандалы: Честь Земфиры стоит 1.5 млн

Центральный суд Калининграда зарегистрировал иск известной певицы к Евгению Гришковцу

Центральный суд Калининграда зарегистрировал иск о защите чести и достоинства Земфиры к Евгению Гришковцу. Певица считает, что писатель должен выплатить ей 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «27 мая 2021 года в программе “Би Коз” на телеканале “Дождь” ответчик, давая интервью ведущему, высказался оскорбительно об истице и её творчестве, назвал Рамазанову З. И. “наркоманкой”. Истец указала, что слова писателя негативно повлияли на её репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что Земфира «испытывает физические и моральные страдания», поскольку ей необходимо оправдываться. У рок-исполнительницы якобы появилась бессонница и начались нервные срывы.

Помимо денег, Земфира потребовала от ответчика признать слова о ней, сказанные в эфире «Дождя», не соответствующими действительности и опровергнуть их на том же телеканале.

Обидные для Земфиры слова писатель и драматург Евгений Гришковец произнёс, комментируя выход её альбома «Бодерлайн».

«Когда человек позволяет себе всё, когда решает вопрос с позиции “я могу сделать всё”, я могу вытащить из себя всё, что угодно, всё без исключения: все мои наркотические кошмары, весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. Она наркоманка, и это наркоманские песни», – приводит слова писателя телеканал «Дождь».

Иск был зарегистрирован судом 23 июня и подан по месту жительства Гришковца. В течение пяти дней с того момента должны рассмотреть вопрос о его принятии к производству.

Сейчас Евгений Гришковец находится в Кемерово, где у него постановка спектакля. Писатель принёс публичные извинения. Он уточнил, что иск певицы вызвал у него изумление.

«Я пожалел о своём высказывании ещё в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений, юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев», – пояснил Гришковец на видео, опубликованное «Дождём».

– Если сказать одним словом, я переживаю, – заявил «Октагон.Северо-Запад» писатель.

В судебном процессе телеканал «Дождь» был привлечён в качестве третьего лица. Сам Евгений Гришковец узнал об иске от журналистов.

Анастасия Ермакова