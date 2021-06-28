 

В Москве тестируют инновационный метод диагностики вирусной пневмонии

28.06.2021, 15:50, Разное
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В Москве начали тестировать инновационное ПО, которое, по предварительным данным, может диагностировать вирусную пневмонию. Программу создал один из крупнейших разработчиков
микроэлектроники в России, являющийся управляющей компанией столичного
технопарка “Модуль”.

С помощью этой разработки можно распознавать патологии легких, в том числе вызванные коронавирусной инфекцией, по рентгеновским снимкам. ПО определяет объем, область и степень поражения органов дыхания. Врачу же достаточно только загрузить в систему электронный рентгеновский снимок. Данные обрабатываются в течение нескольких минут.

Если тестирование ПО окажется успешным, то его начнут использовать в других медучреждениях столицы. Разработка существенно сэкономит время врачей. Они должны будут только изучить результаты диагностики и назначить лечение пациенту.

“В программе пилотного тестирования участвуют более 130 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей, включая медицину и реабилитацию пациентов. С 2019 года завершено уже 79 пилотных тестирований, еще 33 сейчас находится в стадии реализации”, – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В будущем функционал продукта может быть расширен. ПО хотят применять не только в пульмонологии, но и в других сферах медицины. Оно сможет не только диагностировать вирусную пневмонию, но и обрабатывать результаты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и маммографии.



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