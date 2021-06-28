Володин высоко оценил систему госуправления Китая

По мнению Вячеслава Володина, опыт Китая демонстрирует, что можно многого достичь, если совершенствовать работу на базе той партийно-политической системы, которая на донный момент показывает эффективность, что в будущем приведет к еще лучшим результатам. Об этом председатель Государственной Думы заявил в ходе посещения выставки, посвященной российско-китайским отношениям.

В здании ГД проходит выставка “Российско-китайские отношения. К 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и 100-летию образования Коммунистической партии Китая”. Участие в мероприятии приняли не только российские депутаты, но и чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

“Главным достижением Китая является создание прочной и стабильной системы государственного управления, которая способствует росту экономики. Несмотря на вызовы, которые существуют, они не скатились к революции и не стали разрушать то, что было создано до этого”, — подчеркнул Володин.

Кроме того, спикер ГД заявил, что разрушать политическую систему нельзя, особо указав на недопустимость популизма и экстремизма. Он рассказал, с какими проблемами приходилось сталкиваться России:

“На протяжении многих лет Китай совершенствует свою политическую систему, делает ее более эффективной. Мы говорили о том, что именно из‑за потрясений, из‑за демагогии наша страна теряла государственность. Потом ее приобретала неимоверными трудами, неся потери, фактически дезавуируя все достижения. Это продолжалось на протяжении и 17-го года, потом 91-го года, когда империя, а затем Советский Союз распался. Это все примеры того, как не должно быть”.

Володин подчеркнул, что накануне парламентских выборов необходимо понимать вышесказанное и делать все, чтобы российская партийная система была основой для развития нашего государства.

Кроме того, председатель ГД оценил отношения России и Китая как партнерство нового типа: “Что касается 20-летнего периода, это отношения нового типа между двумя супердержавами, которые строят их на принципах открытости, взаимного уважения и всеобъемлющего взаимодействия”. Он также призвал укреплять взаимоотношения на уровне парламентов.

“Для страны важно, чтобы отношения всеобъемлющего сотрудничества, стратегического партнерства развивались по всем направлениям. Чтобы отношения крепли между рядовыми гражданами. Мы будем лучше друг друга понимать в этом случае”, – заключил Вячеслав Володин.