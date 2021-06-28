Мурашко заявил об отсутствии в мире способного кардинально влиять на течение COVID препарата

Пока нельзя сказать о том, что коронавирус – это на 100% управляемая инфекция, рассказал в министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня немного проще ситуация (с коронавирусом). В каком ключе? Появились уже вакцины в мире, но нет препарата, который кардинально влияет на течение коронавируса по-прежнему. Есть препараты, которые на начальной стадии лучше влияют до средней степени тяжести, есть ряд других. Но тем не менее пока сказать, что это на 100% управляемая инфекция – тоже нет», – цитирует его интервью «Первому каналу» ТАСС.

Также он отметил, что ограничительные меры из-за коронавируса в РФ очень мягкие.

«Кажется, и объясню почему», – ответил министр на вопрос, не кажутся ли ему ограничения очень мягкими. «Во-первых, есть такой устаревший принцип: где заканчиваются права одного человека, начинаются права второго человека, поэтому подвергать риску окружающих как минимум не то чтобы безрассудно, а опасно и должно быть наказуемо. Дисциплина всегда дает эффект. <…> Все, что нужно делать ежедневно и постоянно, почему-то у нас вызывает ощущение, что нас в чем-то стеснили, но это неправда и неправильно. Нужно соблюдать правила во всем», – добавил Мурашко.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что в ближайшее время в РФ продолжится подъем заболеваемости коронавирусом.