 

Рестораторы Москвы предложили посетителям компенсировать затраты на ПЦР-тесты

28.06.2021, 15:26, Новости дня
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Московские рестораны выразили готовность компенсировать своим посетителям затраты на ПЦР-тесты, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сегодня общался с рядом рестораторов … Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста… Ресторан готов пойти на компенсацию», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию коронавируса. Он подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.

Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. 

При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.



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