Из пахты с мятой и укропом, из йогурта с чечевицей и лапшой, из тыквы с базиликом: 5 холодных супов для жаркого лета

С приходом лета наш рацион немного меняется. Появляются свежие овощи и фрукты, соблазняющие своим вкусом и запахом. Нам надоедают жирные блюда, густые соусы и согревающие супы, которые очень хотелось есть зимой. Сознательно или нет, но мы начинаем по-другому составлять ежедневное меню. Холодные супы все чаще появляются на наших столах. Рассмотрим пользу холодного супа и 5 отличных рецептов.

Холодные супы для жаркого лета

Когда прилавки забиты свежими овощами и фруктами, приготовить холодный суп очень просто. При приготовлении этого блюда самое главное – правильно выбрать ингредиенты, например, йогурт и кефир, и поддерживать низкую температуру. После приготовления блюда вам нужно несколько часов охладить его в холодильнике, чтобы улучшить его вкус и, конечно же, придать нужную ​​температуру.

Польза для организма

Холодные супы прекрасно восполняют недостаток жидкости в организме, очень питательны и в то же время освежают. Благодаря тому, что в них много витаминов и минералов, они укрепляют организм и обладают иммунизирующим действием. При добавлении йогурта или пахты они также является хорошим источником здорового белка. Холодные супы помогают в очищении организма. Имеют низкую калорийность, но при этом надолго создают ощущение сытости.

Суп из пахты с мятой и укропом

Преимущества:

Содержит высокий уровень антиоксидантов, поддерживает эффект детоксикации, имеет низкую калорийность, а также богат витамином А, С и фолиевой кислотой. Положительно влияет на пищеварительную систему. Блюдо стоит приготовить в жаркие месяцы.

Составляющие:

1 стакан пшеницы;4 стакана горячей воды;1 стакан нута;3 стакана пахты или йогурта;1 чайная ложка соли;1 чайная ложка мяты;1 пучок укропа;1 стакан холодной воды.

Приготовление:

Нут и пшеницу необходимо замочить накануне вечером. После отварите залив 4 стаканами воды. После приготовления снимите с плиты и процедите. Переложите в глубокую миску пшеницу и нут, добавьте в нее йогурт и соль и слегка перемешайте. Затем медленно добавьте стакан холодной воды. Измельчите укроп и свежую мяту и добавьте в смесь. Подавайте холодным, выдержав в холодильнике 1 час.

Йогуртовый суп с чечевицей и лапшой

Преимущества:

Йогуртовый суп с холодной лапшой, который содержит мяту, богатую витамином А, фолиевой кислотой и железом, и зеленую чечевицу, богатую витаминами А, С и К, обеспечивает чувство насыщения и помогает похудеть благодаря содержанию белка и клетчатки.

Составляющие:

2 стакана йогурта;2 столовые ложки зеленой чечевицы;1 яйцо;½ стакана цельнозерновой лапши;1 столовая ложка цельнозерновой муки с горкой;1 чайная ложка соли;3,5 стакана воды;2 чайные ложки мяты;2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

Промойте и сварите чечевицу. Залейте йогурт, яйца, воду в кастрюлю, добавьте муку, соль и взбейте. Поставьте на средний огонь и постоянно взбивайте. Перед тем как смесь закипит, добавьте лапшу и продолжайте перемешивать. Когда жидкость закипит, добавляют отварную и осушенную зеленую чечевицу и готовьте 5 минут на слабом огне. На отдельной сковороде разогрейте оливковое масло и добавьте в него мяту. После соедините с супом и варите еще 2-3 минуты. Готовое блюдо должно остыть при комнатной температуре. Подавайте холодным, выдержав в холодильнике 1 час.

Летний суп с базиликом

Преимущества:

В его составе тыква, отличающаяся низкой калорийностью и большим содержанием каротиноидов с антиоксидантным действием, такими как витамин А, лютеин, зеаксантин, бета-каротин. Она поддерживает иммунитет и является одним из овощей с высоким детокс-эффектом. Базилик, содержащий антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами в организме, поддерживает иммунную систему.

Составляющие:

2 столовые ложки оливкового масла;6 зеленых луковиц;1 столовая ложка тимьяна;полкило тыквы;1 чайная ложка соли;1 чайная ложка черного перца;1 столовая ложка лимонного сока;1 стакан йогурта;1 чашка свежего базилика;2 стакана холодной воды.

Приготовление:

Свежий лук нарежьте и пожарьте на оливковом масле. Когда он начнет подрумяниваться, добавьте свежий тимьян. Подождите, пока раскроется запах тимьяна. Добавьте нарезанную тыкву, соль, перец и тушите, пока овощ не станет мягким. Добавьте 2 стакана воды и кипятите 20 минут. Остудите суп, пока он не достигнет комнатной температуры. Затем охладите в холодильнике. Тем временем соедините йогурт, базилик и лимонный сок. Смесь соедините с супом. Подавайте холодным с оливковым маслом и базиликом.

Гаспачо

Преимущества:

Помидор, известный как средство для борьбы с серьезными заболеваниями, содержит ликопин, витамин С, калий, витамина К и фолиевую кислоту. В составе огурца большое количество воды, антиоксиданты. Он поддерживает потерю веса, восполняя жидкость в организме. Болгарский перец обеспечивает чувство насыщения благодаря волокнистой структуре, благодаря высокому содержанию витамина С играет положительную роль в поддержании иммунитета и способствует снижению веса. Приготовьте этот холодный суп гаспачо, и вы останетесь довольны.

Составляющие:

4 больших помидора;1 маленькая луковица;1 зубчик чеснока;2 огурца;1 средний зеленый болгарский перец;4 ломтика цельнозернового хлеба;5 стаканов воды;4 столовые ложки оливкового масла;2 столовые ложки органического виноградного уксуса;½ чайной ложки соли;½ чайной ложки черного перца.

Приготовление:

Очищенные помидоры от кожуры, лук и огурцы нарежьте крупными кубиками. Чеснок очистите. Зеленый болгарский перец разрежьте пополам и удалите семена. Все измельченные ингредиенты пропустите через кухонный комбайн. Все ингредиенты перемешайте и добавьте панировочные сухари. Суповую смесь перелейте в глубокую стеклянную посуду. После добавьте воду и перемешайте венчиком. Продолжайте перемешивать после добавления оливкового масла, уксуса, соли и перца. Суп густой консистенции подается после охлаждения в холодильнике.

Свекольник

Преимущества:

Свекла, богата нитратами и витамином С, которые снижают высокое кровяное давление, борются с воспалениями в организме. Овощ способствует похудению за счет снижения аппетита, так как содержит клетчатку.

Составляющие:

2 больших свеклы;1 столовая ложка органического виноградного уксуса;1 столовая ложка оливкового масла;1 стакан йогурта;2 столовые ложки сыра лабне;1 чайная ложка соли;½ чайной ложки черного перца.

Приготовление:

Промойте тщательно овощи, отварите вместе с кожицей до размягчения. Очистите, нарежьте кубиками и переложите в кухонный комбайн. Добавьте уксус, оливковое масло, соль и перец и перетрите. В отдельной миске тщательно перемешайте процеженный йогурт и лабне. Смешайте со свекольным пюре. После получения однородного супа его охлаждают в холодильнике. Подается холодным. Можно дополнить половинками (или четвертинками) сваренных вкрутую яиц.