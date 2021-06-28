 

Глюк’oZa, Ксения Собчак, Манижа, Елка и другие на закрытии фестиваля “Жара”

28.06.2021, 15:20, Разное
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“Жара” – все! Причем во всех смыслах: сегодня в Москву пришел долгожданный дождь, который “смыл” 30-градусную жару, а вчера вечером в столичном концертном зале Crocus City Hall прошел финальный гала-концерт одноименного музыкального фестиваля. Напомним, организаторам фестиваля в срочном порядке, практически на ходу пришлось менять формат мероприятия: первый день прошел при зрителях, а все остальные четыре дня зрителный зал, увы, был пуст за исключением самих звездных гостей, а выступления артистов транслировали онлайн на различных платформах.

Maruv

По красной дорожке в заключительный день “Жары” прошлись Ксения Собчак, которая была в этот вечер ведущей, Даня Милохин, Наталья Чистякова-Ионова, Полина Гагарина, Елка, Рита Дакота, Анатолий Цой, Валя Карнавал, Александр Панайотов, Maruv, Artik & Asti, Манижа, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Ханна и многие другие.

Кстати, организаторы уже сообщили, что следующий, 6-й международный музыкальный фестиваль “Жара” пройдет в следующем году снова в Баку с 28 по 31 июля.

Ксения СобчакНаталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa)Полина ГагаринаМанижаArtik & AstiДаня МилохинЭминPolinaАлександр ПанайотовНаталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa)Анатолий ЦойВладимир Пресняков-младший и Григорий ЛепсArtik & Asti и Дмитрий МаликовЛеонид АгутинMaruvКсения СобчакХаннаРита ДакотаКатя АдушкинаЕлкаКсения СобчакВаля Карнавал



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