Глюк’oZa, Ксения Собчак, Манижа, Елка и другие на закрытии фестиваля “Жара”

“Жара” – все! Причем во всех смыслах: сегодня в Москву пришел долгожданный дождь, который “смыл” 30-градусную жару, а вчера вечером в столичном концертном зале Crocus City Hall прошел финальный гала-концерт одноименного музыкального фестиваля. Напомним, организаторам фестиваля в срочном порядке, практически на ходу пришлось менять формат мероприятия: первый день прошел при зрителях, а все остальные четыре дня зрителный зал, увы, был пуст за исключением самих звездных гостей, а выступления артистов транслировали онлайн на различных платформах.

Maruv

По красной дорожке в заключительный день “Жары” прошлись Ксения Собчак, которая была в этот вечер ведущей, Даня Милохин, Наталья Чистякова-Ионова, Полина Гагарина, Елка, Рита Дакота, Анатолий Цой, Валя Карнавал, Александр Панайотов, Maruv, Artik & Asti, Манижа, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Ханна и многие другие.

Кстати, организаторы уже сообщили, что следующий, 6-й международный музыкальный фестиваль “Жара” пройдет в следующем году снова в Баку с 28 по 31 июля.

Ксения Собчак Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa) Полина Гагарина Манижа Artik & Asti Даня Милохин Эмин Polina Александр Панайотов Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa) Анатолий Цой Владимир Пресняков-младший и Григорий Лепс Artik & Asti и Дмитрий Маликов Леонид Агутин Maruv Ксения Собчак Ханна Рита Дакота Катя Адушкина Елка Ксения Собчак Валя Карнавал