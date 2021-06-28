Плохой сон в течение месяца может «аукнуться» проблемами со здоровьем через год



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Ученые из Университета Ла Троба проанализировали взаимосвязь плохого сна и проблем со психическим здоровьем в будущем. Для этого они воспользовались данными продолжительного исследования NZAVS , в котором в течение 20 лет оценивается состояние здоровья сотен тысяч жителей Новой Зеландии.

В период с 2013 по 2018 годы в рамках исследования добровольцев просили сообщить, сколько часов они спали каждую ночь в предыдущем месяце, также ученые оценивали их уровень стресса с помощью специального теста. В общей сложности за пять лет были собраны данные о качестве сна более 133 тысяч новозеландцев. Используя метод математического моделирования, авторы нового исследования провели оценку взаимосвязи с продолжительностью сна и состоянием психического здоровья участников спустя год.

Оказалось, около 40% новозеландцев спят меньше рекомендуемых 7-9 часов, а недостаток сна действительно имеет отложенный эффект. У тех участников, которые сообщали о том, что плохо спали в течение месяца, выявлялись признаки распространенных психических расстройств спустя год. Причем проблемы со сном далеко не всегда были связаны с психологическим стрессом.

В то же время у тех участников, которые хорошо спали, уровень психического здоровья был значительно выше год спустя.

«Поощрение адекватной продолжительности сна может привести к улучшению психологического благополучия», — заключили авторы исследования.

По данным Национального фонда сна США (National Sleep Foundation), человеку в зависимости от возраста требуется разная продолжительность сна:

Новорожденным (0-3 месяца) — 14-17 часов

Младенцам (4-11 месяцев) — 12-15 часов

Малышам (1-2 года) – 11-14 часов

Дошкольникам (3-5 лет) — 10-13 часов

Детям (6-13) — 9-11 часов

Подросткам (14-17 лет) — 8-10 часов

Взрослым (18-64) — 7-9 часов

Пожилым людям (65+) – 7-8 часов

Постоянный недосып не только ухудшает когнитивные функции человека, но и негативно влияет не пищеварительную систему и вес, ослабляет иммунитет и может обострить хронические заболевания.