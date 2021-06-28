Эксперты придумали хитрый способ, как заставить детей есть овощи

Эксперты придумали метод, который помогает детям употреблять здоровые продукты питания: включать в еду больше овощей, чем необходимо съедать. Итоги опытов опубликовали в Appetite.

Исследователи проводили тестирование, где воспользовались брокколи и кукурузой. В опыте на протяжении месяца участвовали 67 детей возрастом от 3 до 5 лет. Их рацион увеличили вдвое с 60 до 120 граммов, что положительно повлияло на пищевое поведение. Дети стали употреблять на одну треть порции больше за 1 прием пищи. Ханим Диктас из Университета Пенсильвании сообщает, что метод помогает увеличить объем овощей в рационе и позволяет родителям учить детей употреблять нужное число овощей. Специалисты сообщают, что большие порции здоровых продуктов приводят к тому, что дети съедают на 70% больше овощей.

В некоторых эпизодах исследователи добавляли в овощи масло и соль, но это не имело особой важности для количества овощей, съеденных детьми. Удвоение объема порции дало куда ощутимые результаты.

Источник: planet-today.ru