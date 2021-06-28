 

Эксперты придумали хитрый способ, как заставить детей есть овощи

28.06.2021, 15:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты придумали метод, который помогает детям употреблять здоровые продукты питания: включать в еду больше овощей, чем необходимо съедать. Итоги опытов опубликовали в Appetite.
Исследователи проводили тестирование, где воспользовались брокколи и кукурузой. В опыте на протяжении месяца участвовали 67 детей возрастом от 3 до 5 лет. Их рацион увеличили вдвое с 60 до 120 граммов, что положительно повлияло на пищевое поведение. Дети стали употреблять на одну треть порции больше за 1 прием пищи. Ханим Диктас из Университета Пенсильвании сообщает, что метод помогает увеличить объем овощей в рационе и позволяет родителям учить детей употреблять нужное число овощей. Специалисты сообщают, что большие порции здоровых продуктов приводят к тому, что дети съедают на 70% больше овощей.

В некоторых эпизодах исследователи добавляли в овощи масло и соль, но это не имело особой важности для количества овощей, съеденных детьми. Удвоение объема порции дало куда ощутимые результаты.

Источник: planet-today.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.05 / Иосиф Пригожин поспорил на миллионы рублей, что похудеет до конца года

02.10 / Дональд Трамп заразился коронавирусом

01.09 / Евгений Сатановский назвал Ефремова “бомжом” после его поведения в суде

17.07 / В Казани за организацию убийства арестовали бывшего министра

28.10 / Мнение: Наемники СНА в Азербайджане: наглядные доказательства

25.05 / Россиянам рассказали о преимуществах рапсового масла перед оливковым

28.07 / Слезы и споры: Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые встретились с момента заявления о разводе

11.05 / Скандалы: «Тут военный депутат требует два вертолета и Шойгу…»

24.06 / Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона и похвалила Киану Ривза: в чем дело

26.10 / Володин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика