 

ЕБРР и другие организации прекратили финансирование “зеленой” энергетики в Украине из-за политических рисков – GMK Center

28.06.2021, 15:04, Новости дня
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“Ни ЕБРР, ни какие-либо другие серьезные международные институты уже под “зеленотарифные” энергетические проекты в Украине не дают кредитов в принципе. Корпоративные юристы крупных международных инвесторов понимают, что им на самом деле в арбитражах это введение акциза – это еще один дополнительный аргумент на тему того, что правительство нарушает свои обязательства”, – сказал Зинченко.

Он напомнил, что подписанный год назад меморандум между Кабмином и иностранными инвесторами в отрасль ВИЭ предусматривал неизменность условий ведения бизнеса, в том числе и налоговых условий.

“Это будет очень сильным аргументом в следующих арбитражах против Украины. Некоторые арбитражи уже готовятся начаться осенью”, – отметил представитель ЕВА.

Он подчеркнул, что представители Министерства юстиции понимают перспективы таких разбирательств и будут “показательно бороться” против инвесторов, но постепенно сдадут позиции, так как оснований для выигрыша в таких делах у государства нет.

“На сегодня те, кто рассказывают, что, мол, это позволит решить проблему с долгами перед инвесторами в ВИЭ, на самом деле лукавят и манипулируют. Потому что акциз собирается в бюджет, а затем завернуть его обратно в рынок электроэнергии – это очень сложно”, – объяснил Станислав Зинченко.

Контекст:

2 июня Кабинет Министров подал проект закона №5600, который в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. Парламентский налоговый комитет рекомендовал рассмотреть проект закона в сессионном зале.

В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета Министров Украины ввести акцизный налог на “зеленую” электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

В то же время существующие задержки с оплатой производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обратилась к властям Украины с требованием выплатить долги за “зеленую” энергию.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации “Главкома”, иск против Украины подала в том числе компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП “Гарантированный покупатель” заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.

Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи “зеленой” энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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