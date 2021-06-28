 

Кухта: В Конституции Украины заложены неработающие механизмы госуправления. Это приводит к хаосу вместо слаженной работы государственного аппарата

28.06.2021, 15:04, Новости дня
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В День Конституции никак не могу определиться, какая из проблем самая большая:

1. В действующей Конституции заложены заведомо неработающие механизмы государственного управления и распределения полномочий, что приводит к перманентному управленческому хаосу вместо слаженной работы государственного аппарата.

2. Конституцию, по сути, никто в стране не соблюдает, самые же большие нарушители – политическая элита, которая должна по Конституции жить.

А есть еще третья проблема: нынешняя Конституция возникла как “пакт элит” и не отражает реального общественного договора нашей страны. Во многом, первые две проблемы растут из этой третьей.

Как по мне, нам нужен новый конституционный процесс, более широкий, чем голосования в парламенте силами тех или иных партий. Нужна Конституционная ассамблея с широким представительством и привлечением в качестве экспертов и авторов лучших в стране конституционалистов для обсуждения и утверждения новой Конституции. Это – идеальный шаг для начала реальной перезагрузки государства на новых принципах.

Источник: Павел Кухта / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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