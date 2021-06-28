 

“Карлсончик! Дорогой”, “Какой смешной”. В сети обсуждают видео Суханова, взобравшегося в Киеве на дерево

28.06.2021, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Смотри, как я могу”, – подписал он ролик, отметив, что он был снят во время прогулки по Киеву в компании с продюсером Ириной Вратаревой.

“Я вас обожаю. Ну как же все это мило”, – отреагировали фолловеры.

“Карлсончик! Дорогой”, – написали в комментариях подписчики. 

“Какой вы смешной”, – оценили ролик пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексеи * Суханов (@suhanov.official)

Контекст:

Суханов родился в российском Иваново. Работал ведущим на российских телеканалах “Дождь”, ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу “Говорить Україна” на канале “Украина”. С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики “Кращі рецепти” в рамках утреннего шоу “Ранок з Україною”, а с 2016 года – ведущим программы “Кулинарная академия” на том же телеканале.

В декабре 2019 года Суханов получил украинское гражданство, а в мае 2020 года заявил о намерении отказаться от российского гражданства. По словам ведущего, он не был в РФ с 2014 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.03 / Хирург увеличил грудь Шэрон Стоун без ее разрешения

06.07 / В Боливии сообщили о COVID-19 у главы минздрава

29.12 / Молодой киевлянин задержан во Львове за ушанку с советской символикой

24.05 / Нефть подорожала на фоне перспектив увеличения спроса

16.11 / Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

11.01 / «Ничего не движется» — рекордный снегопад парализовал Испанию

29.09 / Вступил в силу закон о возможности перевода осужденных ближе к дому

08.04 / Даже в пандемию строительство «города будущего» в Китае идёт полным ходом

24.12 / Ляшко заявил, что Украина в рамках COVAX может получить 16 млн доз вакцины от коронавируса

18.08 / ООН внимательно следит за ситуацией в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика