“Карлсончик! Дорогой”, “Какой смешной”. В сети обсуждают видео Суханова, взобравшегося в Киеве на дерево

“Смотри, как я могу”, – подписал он ролик, отметив, что он был снят во время прогулки по Киеву в компании с продюсером Ириной Вратаревой.

“Я вас обожаю. Ну как же все это мило”, – отреагировали фолловеры.

“Карлсончик! Дорогой”, – написали в комментариях подписчики.

“Какой вы смешной”, – оценили ролик пользователи сети.

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Публикация от Алексеи * Суханов (@suhanov.official)

Контекст:

Суханов родился в российском Иваново. Работал ведущим на российских телеканалах “Дождь”, ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу “Говорить Україна” на канале “Украина”. С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики “Кращі рецепти” в рамках утреннего шоу “Ранок з Україною”, а с 2016 года – ведущим программы “Кулинарная академия” на том же телеканале.

В декабре 2019 года Суханов получил украинское гражданство, а в мае 2020 года заявил о намерении отказаться от российского гражданства. По словам ведущего, он не был в РФ с 2014 года.

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