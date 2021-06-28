 

Der Spiegel – кадры с чемпионата Европы внушают ложное чувство безопасности от COVID-19

28.06.2021, 15:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видео и фотографии с чемпионата Европы по футболу опасны, пишет Der Spiegel. На них люди на стадионах и в фан-зонах нарушают масочный режим, а также меры социального дистанцирования. И у зрителей может возникнуть ощущение, что это безопасно и нормально, но это не так, настаивает автор статьи Нина Голомбек. Даже если все они привиты, протестированы или уже переболели, риск заражения всё равно существует, особенно когда люди находятся в такой тесноте.


Reuters

После долгих месяцев ограничений в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы по футболу подарил немцам то, чего им так давно не хватало: «короткие моменты коллективной радости, восторга, возможно, даже лёгкого экстаза», пишет Der Spiegel. На фотографиях и видео сотни людей поют, танцуют, обнимаются на стадионе в Мюнхене или же в фан-зонах по всей стране. Но эти кадры, которые СМИ пропускают в эфир без пояснений, опасны, предостерегает автор статьи Нина Голомбек.

В Баварии во время матчей немецкой сборной с Португалией и Венгрией должным образом не соблюдались меры социального дистанцирования и масочный режим, за что министр здравоохранения земли раскритиковал Немецкий футбольный союз. Конечно, на свежем воздухе риск заразиться коронавирусом ниже, но он не равен нулю. Особенно если люди стоят рядом друг с другом, громко разговаривают, смеются. Ситуацию может также усугубить отсутствие ветра.

И хотя на стадион в Мюнхене пустили только тех, кто сдал тест, уже выздоровел после болезни или же сделал вакцину, это всё равно не повод нарушать меры по борьбе с COVID-19, настаивает автор. Потому что и привитые могут быть переносчиками вируса, а результаты быстрых тестов могут быть неточными. В фан-зонах Европы, во время праздничных вечеринок после игр обязанности сдавать тесты вообще не существует. Видео и фотографии с этих мероприятий могут внушить ложное чувство безопасности и мысль, что такое поведение нормально, но это не так, сетует Голомбек.

Угрозу на чемпионате Европы по футболу также представляет мобильность граждан. К примеру, 10 финских фанатов заразились в России. В стадионе в Копенгагене 9 болельщиков подхватили дельта-штамм коронавируса. Но вместо того, чтобы проявляться осторожность, в УЕФА настаивают на увеличении количества гостей в стадионе Уэмбли, в стране, где из-за новой разновидности COVID-19 как раз выросло число заражений. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Производство iPad переносят за пределы Китая

08.06 / Нефть подешевела после роста в цене на 3-5%

01.05 / Представлена новая технология переработки старых батареек

12.06 / В администрации Байдена допустили новые меры против России

11.09 / Россия и Китай проведут совместные учения на Кавказе

18.01 / Американские ученые разработали систему удаления СО2 из атмосферы

22.09 / Джонсон обратился к британцам в связи с угрозой второй волны пандемии

13.12 / Израиль нанес серию авиаударов по целям в Сирии

28.07 / Евро превысил 85 рублей

28.04 / РФ смогла вывести более половины своего экспорта из долларовой зоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика