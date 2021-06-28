Der Spiegel – кадры с чемпионата Европы внушают ложное чувство безопасности от COVID-19

Видео и фотографии с чемпионата Европы по футболу опасны, пишет Der Spiegel. На них люди на стадионах и в фан-зонах нарушают масочный режим, а также меры социального дистанцирования. И у зрителей может возникнуть ощущение, что это безопасно и нормально, но это не так, настаивает автор статьи Нина Голомбек. Даже если все они привиты, протестированы или уже переболели, риск заражения всё равно существует, особенно когда люди находятся в такой тесноте.



Reuters

После долгих месяцев ограничений в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы по футболу подарил немцам то, чего им так давно не хватало: «короткие моменты коллективной радости, восторга, возможно, даже лёгкого экстаза», пишет Der Spiegel. На фотографиях и видео сотни людей поют, танцуют, обнимаются на стадионе в Мюнхене или же в фан-зонах по всей стране. Но эти кадры, которые СМИ пропускают в эфир без пояснений, опасны, предостерегает автор статьи Нина Голомбек.

В Баварии во время матчей немецкой сборной с Португалией и Венгрией должным образом не соблюдались меры социального дистанцирования и масочный режим, за что министр здравоохранения земли раскритиковал Немецкий футбольный союз. Конечно, на свежем воздухе риск заразиться коронавирусом ниже, но он не равен нулю. Особенно если люди стоят рядом друг с другом, громко разговаривают, смеются. Ситуацию может также усугубить отсутствие ветра.

И хотя на стадион в Мюнхене пустили только тех, кто сдал тест, уже выздоровел после болезни или же сделал вакцину, это всё равно не повод нарушать меры по борьбе с COVID-19, настаивает автор. Потому что и привитые могут быть переносчиками вируса, а результаты быстрых тестов могут быть неточными. В фан-зонах Европы, во время праздничных вечеринок после игр обязанности сдавать тесты вообще не существует. Видео и фотографии с этих мероприятий могут внушить ложное чувство безопасности и мысль, что такое поведение нормально, но это не так, сетует Голомбек.

Угрозу на чемпионате Европы по футболу также представляет мобильность граждан. К примеру, 10 финских фанатов заразились в России. В стадионе в Копенгагене 9 болельщиков подхватили дельта-штамм коронавируса. Но вместо того, чтобы проявляться осторожность, в УЕФА настаивают на увеличении количества гостей в стадионе Уэмбли, в стране, где из-за новой разновидности COVID-19 как раз выросло число заражений.