CNN – ни секса, ни наркотиков, ни рок-н-ролла — шаловливых туристов в Амстердаме больше не жалуют

Пандемия дала жителям Амстердама возможность попробовать жизнь без шумных туристов — и такая жизнь им пришлась по нраву, передаёт CNN. Как отмечается в материале на сайте канала, администрация голландской столицы развернула информационную кампанию, пытаясь отвадить гостей, которые приезжают в город исключительно за алкоголем, наркотиками и услугами секс-работниц.



Reuters

Благодаря «толерантному отношению к лёгким наркотикам и сексу» Амстердам много лет привлекал туристов, которых интересовали не каналы и велосипедные дорожки, а «более злачные места» — однако после того, как в результате пандемии власти перекрыли границы и ввели ограничительные меры, и туристов в столице Голландии не стало, отсутствие «самых шумных и пьяных из них» оказалось для местных жителей «глотком свежего воздуха», пишет сайт CNN. «Спокойная атмосфера с некоторых пор опустевших центральных улиц и живописных водоёмов очень обрадовала горожан, вернувшихся в кварталы, которые они старались избегать много лет — и теперь они не слишком уверены в том, что действительно хотят возвращения гостей», — констатирует корреспондент канала.

«Туристы Амстердаму нужны, без них наши чудесные музеи и рестораны не проживут, но когда они не смогли приехать во время пандемии это стало приятным бонусом, — признавался в беседе с журналистом Николя Теобальд, который живёт в центре голландской столицы 30 лет. — Район каналов больше не заполоняют большие толпы людей, которых порой рвёт от алкоголя или наркотиков. Мы получили город обратно в свои руки — и нам это понравилось».

Как подчёркивает корреспондент CNN, Амстердам действительно уже давно страдает от разгульных туристов, которые шумят, мусорят и мочатся на улицах, испытывая терпение местных — и те ещё до начала пандемии жаловались, что их город превратился в «Диснейленд для гостей». Однако теперь, распробовав «жизнь без буйных чужаков», городская администрация «твёрдо вознамерилась не возвращаться в ту эпоху» — в преддверие ожидаемого восстановления турпотоков в связи с вакцинацией власти развернули в интернете «неожиданную» кампанию, призванную избавить Амстердам от репутации «столицы вечеринок». По данным американского канала, зазывать туристов на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Европе администрация не перестала, но шумных гостей и участников мальчишников, которые собираются в город за выпивкой и наркотиками, теперь прямым текстом предупреждают, что их никто здесь не ждёт.

Как уточняет CNN, в рамках кампании, которая обошлась городскому совету Амстердама в €100 тыс., власти пригласили гостей открыть для себя богатое культурное наследие столицы Нидерландов — но «нежелательным» туристам сообщили, что им рады не будут. «Мы не хотим возвращаться к тому, что наблюдалось до начала пандемии, когда в Квартале красных фонарей и других культурно-развлекательных местах города собирались огромные толпы, которые доставляли неудобства местным жителям, — цитирует корреспондент канала официальное заявление горсовета, опубликованное на его сайте. — Гостей, которые уважают Амстердам и его народ, мы всегда принимали с распростёртыми объятиями, и так, конечно же, будет и впредь. А вот гостям, которые относятся к нашим жителям и нашему наследию с неуважением, мы не рады. И мы хотим им сказать: не приезжайте в Амстердам».

По словам гендиректора городского рекламного агентства amsterdam&partners Герте Удо, цель интернет-кампании — «простимулировать» среди туристов «желательное поведение». Как отметила Удо в интервью CNN, посыл весьма прост: «Мы вам рады, но извольте не выпивать в общественных местах, мочиться в писсуары и не шуметь». «Гости, которые беспредельничают и не имеют никакого уважения к городу и его жителям, нам не нужны», — добавила она.

В настоящий момент кампания нацелена на британских мужчин в возрасте от 18 до 34 лет, подумывающих посетить голландскую столицу, но организаторы планируют в ближайшие месяцы расширить её, таргетировав отдельные группы потенциальных туристов и в других странах, говорится в материале CNN. Как напоминает корреспондент канала, в 2019 году, когда в Амстердам в общей сложности приехали около 20 миллионов зарубежных туристов, 70% из которых прибыли из Германии, Бельгии и Великобритании, власти города уже провели среди британцев информационную кампанию по предупреждению «асоциального поведения» под названием «Получая удовольствие, прояви уважение» (Enjoy & Respect): гостям с Туманного Альбиона тогда напоминали, что за отправление естественных надобностей в общественных местах, шумное поведение в центре города и разбрасывание мусора им грозит штраф в размере €140. Согласно результатам проведённого позднее соцопроса, кампания оказалась успешной — 45% респондентов из Соединённого королевства признались, что стали лучше понимать, к каким последствиям могут приводить хулиганские выходки, подчёркивает автор.

Понять, почему такого особого внимания удостоились именно британцы, без труда сможет любой, кто посещал Амстердам в последние годы, отмечает журналист CNN. «Самым крайним проявлениям дурного поведения со стороны туристов здесь нередко сопутствуют громкие голоса с британскими акцентами, обладатели которых — это чаще всего участники мальчишников или холостяцких вечеринок, облачённые в нелепые костюмы», — пишет он. Член амстердамского горсовета Роб Хефланд в общении с голландскими журналистами прокомментировал ситуацию весьма резко: «Если вы хотите этим летом увидеть самый прекрасный город в мире, приезжайте в Амстердам. А вот если вы собрались облачиться в костюм пениса, нажраться и победокурить — отправляйтесь куда-нибудь ещё!».

Новая инициатива амстердамского горсовета — часть его усилий по созданию для столицы нового имиджа, который бы затмил его «печальную репутацию места, где можно повеселиться и нет никаких запретов», отмечает автор статьи. «Амстердам не хочет, чтобы его знали как город кофешопов и Квартала красных фонарей. Это довольно безвкусный образ, а к тому же у него есть негативные коннотации», — пояснил в беседе с журналистом профессор Роттердамского университета прикладных наук и специалист по городскому туризму Ко Коенс. Вместе с тем к попыткам городских властей привлечь только «туристов определённого типа» эксперт относится весьма скептически. «Бренд Амстердама выстроен на толерантности и открытости, которых город придерживается уже 600 лет. Как можно создавать себе имидж открытого и толерантного места — и одновременно с этим заявлять: «Дорогие гости столицы, ведите себя как взрослые люди!»?», — заявил он.

Тем не менее, некоторые жители Амстердама новую кампанию администрации всё же поприветствовали и надеются на то, что она поможет восстановить спокойную обстановку в центре города. «Нам нужно найти какое-то равновесие. Нам необходимы «ответственные» туристы, которые наслаждаются всем, что может предложить город, но при этом уважают тех, кто здесь живёт. Нам не хотелось бы, чтобы наш город имел славу идеального места для холостяцких загулов, но и «элитным» направлением мы тоже быть не хотим», — заявил, к примеру, Николя Теобальд в беседе с автором статьи.

Впрочем, другие считают, что администрация подходит к проблемам, которые провоцируют большие турпотоки, недостаточно решительно, продолжает корреспондент CNN. Так, по мнению специалиста по политической экономии Мартина Бадира, новая кампания лишь «отвлекает внимание от необходимости фундаментальной смены курса для пресечения избыточного туризма, который наблюдался до начала кризиса». Как отмечается в материале CNN, прошлым летом Бадир создал петицию «У Амстердама есть выбор» с призывом к властям принять меры для улучшения качества жизни в центре города, а также ограничить число туристов, остающихся на одну ночь, 12 миллионов человек (в 2019 году их число достигло 18,8 млн); петицию подписали более 30 тыс. человек.

По мнению Бадира, горсовету следует не заниматься информационными кампаниями, а принимать жёсткие меры — к примеру, поднимать туристические налоги или «закрутить гайки» в отношении владельцев квартир в центре города, сдающих их туристам через сервис Airbnb. «Попытки привлечь «правильных» туристов уж точно никакого эффекта не оказывают», — заявил он журналисту CNN, добавив, что гораздо полезнее было бы запретить иностранным туристам посещать кофешопы, а также переместить Квартал красных фонарей в другой район города подальше от центра. Как отмечает корреспондент CNN, в прошлом году мэр Амстердама Фемке Халсема предлагала открыть за пределами центральной части столицы специальный «отель для проституток», но это предложение раскритиковали сами секс-работницы, заявившие, что такой шаг не только снизит их заработки, но и создаст угрозу для их безопасности.

Амстердам — далеко не единственный город, распробовавший жизнь без туристов и теперь вознамерившийся пересмотреть свои отношения с ними: к примеру, столица Чехии Прага, которая тоже давно испытывает проблемы из-за пьяных гостей, теперь пытается рекламировать свои менее известные достопримечательности в районах вне центра, говорится в материале CNN. Впрочем, проблемы могут создавать даже вполне благопристойные туристы, если их становится слишком много — так власти итальянской Флоренции, в центре которой традиционно собираются огромные толпы желающих попасть в знаменитую галерею Уффици, с некоторых пор стали отправлять самые популярные предметы искусства в залы и музеи близлежащих городов и деревень, пишет сайт канала.

А в голландской столице тем временем начали принимать меры по противодействию хулиганству со стороны туристов в предстоящий летний сезон: горсовет уже ввёл запрет на употребление веселящего газа и алкоголя, а также прослушивание стереосистем на набережных каналов и в Квартале красных фонарей, а также увеличил число патрульных полицейских, которые будут на месте штрафовать туристов, спящих в автомобилях, при помощи мобильных терминалов, пишет CNN.