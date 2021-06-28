Скандалы: «Пробивал, но не сливал»

В Петербурге начался суд над бывшим оперативником Константином Голубевым, которого обвиняют в передаче сведений о попутчиках Алексея Навального знакомой журналистке

«Вину полностью не признаю. Персональные данные граждан никому не передавал, МВД не дискредитировал, на интересы общества не посягал. Показания дам потом», — заявил 24 июня Голубев в начале слушания в Василеостровском райсуде Петербурга. До увольнения за проступок, порочащий полицейского, Голубев проработал в МВД 2,5 года. Последняя должность — оперуполномоченный по борьбе с имущественными преступлениями УМВД Василеостровского района. В мае 2020 года он познакомился в Петербурге с журналисткой издания «База» Мяйле Мачюлите. Дружба не отличалась глубиной. Голубев, по его признанию, так и не выучил имени девушки. Называл ее Майей.

Утром 20 августа 2020 года самолет с Алексеем Навальным экстренно приземлился в Омске. Через пару дней оппозиционера перевезли в Берлин. Возникла версия отравления. Так как Навальному стало плохо на борту, многим хотелось знать, кто еще летел тем самолетом.

Первые числа сентября, говорит Голубев, выдались тяжелыми. Командировки в Псков и Москву на задержание квартирного вора, суточное дежурство, ЧП районного масштаба — из оружейной комнаты охранного предприятия пропал пистолет.

В служебную суету вклинилась Мяйле Мачюлите. 8 сентября она попросила Голубева «пробить» место 7F рейса 2614 авиакомпании S7, выполнявшей перелет Томск — Москва 20 августа 2020 года. О том, что в соседнем с 7F кресле летел Навальный, журналистка оперативнику не сообщила. Он полагал, что Мяйле попросила об услуге личного характера.

Доступа к программно-техническому комплексу «Розыск-Магистраль», который аккумулирует поездки, у Голубева не было. Он обратился к сослуживцу Роману Гладышеву, который вошел в систему под своими логином и паролем и получил сведения ограниченного пользования о персональных данных (ФИО, дата рождения, гражданство) пассажиров рейса. Гладышев, вбивая вводные, ошибся датой. Он посмотрел рейс за 21 августа. На следующий день ему по просьбе Голубева пришлось заново смотреть пассажиров самолета — от 20 августа.

В обвинительном заключении говорится, что на ошибку с датой указала Мачюлите — после того, как Голубев предоставил ей список пассажиров за 21-е число.

Голубев отрицает пересылку данных журналистке. По его словам, ПТК «Розыск-Магистраль» не дает разбивку по местам, и оперативнику показалось бессмысленным отправлять список пассажиров, если невозможно вычислить сидевшего в кресле 7F. Но он не отрицает, что просил Гладышева глянуть в ПТК два раза.

Утром 11 сентября транспортная полиция Сибирского федерального округа разместила релиз https://xn--90antjiff.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21120593/ с указанием всех попутчиков Алексея Навального. Через несколько часов Мяйле Мачюлите снова обратилась к Голубеву — за дорожной историей гражданки Певчих Марии Константиновны 1987 года рождения. Используя персональный логин Гладышева, оперативник посмотрел информацию о приобретенных Певчих билетах.

По версии обвинения, Голубев сделал «не менее одной фотографии экрана служебного компьютера» и в тот же день, 11 сентября, переправил ее Мачюлите через Telegram.

14 декабря 2020 года The Bellingcat совместно с другими изданиями опубликовал расследование https://www.fontanka.ru/2020/12/14/69627866/ «об убийцах Навального» с указанием авиарейсов, которыми за оппозиционером летали представители ФСБ.

Через девять дней, 23 декабря, в УМВД Василеостровского района пришли сотрудники УФСБ Петербурга и области и УСБ ГУ МВД. Они искали Романа Гладышева. У него изъяли телефон. Выгрузка информации заняла длительное время. По словам Константина Голубева, доступ к переписке Гладышева ФСБ получила через два месяца, к середине февраля. Эта переписка указала на Голубева как инициатора запросов о рейсе 2614.

Голубева 26 февраля задержали сотрудники ФСБ и повезли в Следственный комитет.

«Сказали, что я государственный изменник, сливаю за рубеж данные о россиянах, обещали предъявить мне соответствующее обвинение», — вспоминает подсудимый.

В разговоре с корреспондентами «Фонтанки» и «Новой газеты» бывший оперативник не стал отрицать, что в Следственном комитете 26 февраля назвал «Майю». У него, как и у Гладышева, изъяли телефон. Голубев предполагает, что от его имени сотрудники ФСБ списались с журналисткой. Девушка на следующий день приехала в Петербург. Ее встретили на Московском вокзале и тоже доставили в Следственный комитет. Мачюлите давала объяснение 27–28 февраля, и через несколько дней, 3 марта, в отношении Голубева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК — «Злоупотребление должностными полномочиями».

Мачюлите уверяла на допросе и очной ставке, что получала от Голубева списки пассажиров и данные о поездках Марии Певчих.

По словам Голубева, в уголовном деле нет скриншотов и каких-либо иных доказательств, кроме слов Мачюлите, о его причастности к передаче персональных данных третьим лицам.

Статья 285 УК допускает лишение свободы до четырех лет. Голубев находится под подпиской о невыезде. Следующее судебное заседание назначено на 13 июля. Прокурор хочет допрашивать свидетелей, главный из них — Мяйле Мачюлите.

Журналистка «Базы» сообщила «Фонтанке», что, конечно же, она приедет в суд и даст показания — «если вызовут».

Адвокат Вадим Мышлявкин, представляющий интересы Мачюлите, в разговоре с «Фонтанкой» допустил, что ее доверительницу суд может и не услышать:

«Прокурор определит порядок исследования доказательств. Если Мяйле Робертовну вызовут, она, думаю, может явиться. А может и не явиться. Мой доверитель работает, она — занятый журналист. Поэтому вот так. А возможно, обвинитель не вызовет. В силу закона существуют обстоятельства, когда человека можно не вызывать, а огласить в суде показания, данные на следствии».

Александр Ермаков