Русский форпост против “экспорта революции” из Афганистана
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Операция многонациональных сил, длившаяся с 2001 года, кончается
там, где и началась. Войска альянса покидают страну: если в середине 2014 года
в стране находилось до 50 тысяч солдат коалиции, то уже этим летом в
Афганистане останутся считанные сотни американских солдат для охраны
дипломатических представительств и аэропорта в Кабуле.
На этом фоне боевики
«Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) продолжают
наступление на правительственные войска Афганистана. 22 июня талибы овладели
городом Шерхан и КПП на границе с Таджикистаном. Узбекистан и Таджикистан
приводят вооруженные силы в боевую готовность, Иран также стягивает к границе с
Афганистаном формирования Корпуса стражей исламской революции.
Наступление талибов идет
быстрыми темпами. В США полагают, что после вывода войск из Афганистана
правительство может пасть в
течение года или даже быстрее.
Что будут делать талибы
после полного разгрома правительственных сил – а с высокой долей вероятности
такой разгром произойдет – пока неясно. Однако для России важно определиться по
поводу вопроса, что в этом случае будет делать она. «Подбрюшье» России в
виде слабых и бедных республик Средней Азии может оказаться под угрозой. В
качестве великой державы – как минимум, страны, претендующей на такой статус –
России неизбежно придется участвовать в делах Средней Азии. Тем более, что в
случае крупных неурядиц в регионе легко предсказать, куда именно устремятся
беженцы.
Не следует забывать
также, что внутри самих стран Средней Азии ситуация сложная. Кроме «Талибана» в
регионе активны ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Край
страдает от перенаселения и нищеты, что делает местные сообщества питательной
почвой для радикалов. Возможная победа талибов – это не только риск прямого
столкновения, но и куда более серьезная угроза внутренних смут.
Дипломатические усилия
России пока остаются за кулисами. Однако военные возможности можно прикинуть.
Россия располагает в
регионе 201-й военной базой. Двести первая – это живая демонстрация того, зачем
вообще державам сети военных баз за рубежом. База ведет свою историю от 201-й
мотострелковой дивизии Советской армии. В 90-е годы, когда Таджикистан чуть не
рухнул под ударами исламистов, и в стране шла безумно жестокая и кровавая
гражданская война, 201-я дивизия сыграла колоссальную роль в заморозке
конфликта и остановке боевых действий. Мотострелки взяли под защиту гражданское
население, а также активно участвовали в нанесении поражения исламистам.
После
завершения гражданской войны 201-я дивизия не покинула Таджикистан. Она была
переформирована в военную базу, и к настоящему моменту представляет собой
крупнейший российский военный объект за пределами самой России. База
насчитывает 6 тысяч военнослужащих-контрактников, размещенных в Душанбе, Кулябе
и Курган-Тюбе (Бохтар). Судя по всему, этот контингент в ближайшее время будет
усиливаться. Кроме того, база в Таджикистане одной из первых получает новое
вооружение и технику, включая БПЛА. Для России было бы крайней беспечностью не
готовиться заранее к худшему варианту развития событий.
Вероятнее всего,
российская база станет ядром обороны Средней Азии. Местные политические режимы,
при всех конфликтах друг с другом и общей жесткости прекрасно понимают, что в
случае чего окажутся в одной лодке. Российская военная база, обладая всей
необходимой инфраструктурой и вооружением, способна радикально усилить любую
правительственную армию, а сами вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана и,
возможно, Казахстана, Туркмении и Киргизии – будут обеспечивать «черновую
работу» по прикрытию границы. Вероятность нового вооруженного конфликта очень
велика. И России необходимо быть к нему готовой уже сейчас.
Смотреть комментарии → Комментариев нет