Русский форпост против “экспорта революции” из Афганистана

Операция многонациональных сил, длившаяся с 2001 года, кончается

там, где и началась. Войска альянса покидают страну: если в середине 2014 года

в стране находилось до 50 тысяч солдат коалиции, то уже этим летом в

Афганистане останутся считанные сотни американских солдат для охраны

дипломатических представительств и аэропорта в Кабуле.

На этом фоне боевики

«Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) продолжают

наступление на правительственные войска Афганистана. 22 июня талибы овладели

городом Шерхан и КПП на границе с Таджикистаном. Узбекистан и Таджикистан

приводят вооруженные силы в боевую готовность, Иран также стягивает к границе с

Афганистаном формирования Корпуса стражей исламской революции.

Наступление талибов идет

быстрыми темпами. В США полагают, что после вывода войск из Афганистана

правительство может пасть в

течение года или даже быстрее.

Что будут делать талибы

после полного разгрома правительственных сил – а с высокой долей вероятности

такой разгром произойдет – пока неясно. Однако для России важно определиться по

поводу вопроса, что в этом случае будет делать она. «Подбрюшье» России в

виде слабых и бедных республик Средней Азии может оказаться под угрозой. В

качестве великой державы – как минимум, страны, претендующей на такой статус –

России неизбежно придется участвовать в делах Средней Азии. Тем более, что в

случае крупных неурядиц в регионе легко предсказать, куда именно устремятся

беженцы.

Не следует забывать

также, что внутри самих стран Средней Азии ситуация сложная. Кроме «Талибана» в

регионе активны ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Край

страдает от перенаселения и нищеты, что делает местные сообщества питательной

почвой для радикалов. Возможная победа талибов – это не только риск прямого

столкновения, но и куда более серьезная угроза внутренних смут.

Дипломатические усилия

России пока остаются за кулисами. Однако военные возможности можно прикинуть.

Россия располагает в

регионе 201-й военной базой. Двести первая – это живая демонстрация того, зачем

вообще державам сети военных баз за рубежом. База ведет свою историю от 201-й

мотострелковой дивизии Советской армии. В 90-е годы, когда Таджикистан чуть не

рухнул под ударами исламистов, и в стране шла безумно жестокая и кровавая

гражданская война, 201-я дивизия сыграла колоссальную роль в заморозке

конфликта и остановке боевых действий. Мотострелки взяли под защиту гражданское

население, а также активно участвовали в нанесении поражения исламистам.

После

завершения гражданской войны 201-я дивизия не покинула Таджикистан. Она была

переформирована в военную базу, и к настоящему моменту представляет собой

крупнейший российский военный объект за пределами самой России. База

насчитывает 6 тысяч военнослужащих-контрактников, размещенных в Душанбе, Кулябе

и Курган-Тюбе (Бохтар). Судя по всему, этот контингент в ближайшее время будет

усиливаться. Кроме того, база в Таджикистане одной из первых получает новое

вооружение и технику, включая БПЛА. Для России было бы крайней беспечностью не

готовиться заранее к худшему варианту развития событий.

Вероятнее всего,

российская база станет ядром обороны Средней Азии. Местные политические режимы,

при всех конфликтах друг с другом и общей жесткости прекрасно понимают, что в

случае чего окажутся в одной лодке. Российская военная база, обладая всей

необходимой инфраструктурой и вооружением, способна радикально усилить любую

правительственную армию, а сами вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана и,

возможно, Казахстана, Туркмении и Киргизии – будут обеспечивать «черновую

работу» по прикрытию границы. Вероятность нового вооруженного конфликта очень

велика. И России необходимо быть к нему готовой уже сейчас.