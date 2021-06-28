Мнение: Любая искра – и выйдет как с парами бензина, “объёмный взрыв”.

АП так и не удалось взять под контроль собственных абсолютно проплаченных ЛОМов. На фоне возрастающей тревоги и административных усилий аппарата…

❗️Матвиенко заявила, что в РФ темпы вакцинации от коронавируса очень низкие. Матвиенко: вакцинация остаётся добровольной, но цифру в 60-70% привившихся необходимо достичь.

…”добровольность” (о чём предупреждал, и что сто раз подтвердилось) под огромным вопросом, зато агитация проистекает в режиме смешанных сигналов вполне лояльных Кремлю медиа. Пугает людей не “Медуза”.

Возьмём Делягина (годами существующего при госструктурах по бизнес-модели “заплатите мне в долларах, чтобы я вас не ругал проклятыми либералами”). Вот его выступление из новой редакции Радио “КП”, также вещающего в рамках отведённого Кремлём бюджетирования.

Просто прикинем, сколько различных мозолей он оттоптал, чтобы понравиться антипрививочникам и сомневающимся (он их называет не иначе как “люди, заботящиеся о своём здоровье” – что, мягко говоря, не вполне отвечает установкам Кремля, да и реальности):

– Новая волна коронабесия уничтожает нашу страну (прививочно-масочная кампания называется “коронабесием”, т.е. сразу общий салам).

– Недавно видел по официальному телевидению чудесный сюжет рекламы вакцинации. Губернатор Калужской области провакцинировался, после этого заболел, лежит в ковидарии (привет, куратор СМИ Громов и ВГТРК-Добродеев).

– В Москве отказывают в плановом медицинском обслуживании людям, которые заботятся о своем здоровье и не хотят ставить на себе опыты. Московские власти провели огромную кампанию по уничтожению коек. Чтобы государственная медицина не конкурировала с частной. Еще Маша Гайдар в качестве советника при вице-мэре, который занимался здравозахоронением, эти либеральные реформаторы довели дело до катастрофы. Отказ в плановом лечении – это почти убийство. Организаторы этой катастрофы будут получать награды, премии, повышение по службе (привет, Собянин и Ракова, – причём привет им прилетел за сто лет уволенного Печатникова).

– Это не стихийное бедствие, это не пришел страшный вирус. Это одичалые разрушили систему здравоохранения. И теперь вы подыхайте под ее обломками (привет, Голикова и Скворцова).

– Трех лет не прошло. Никто не знает последствий. Никто не знает, как проводить испытания этих вакцин. Академик Гинцбург рассказывал Герману Грефу, что в организм вводится ген. Это генетическая инженерия. Люди, которые боятся есть генномодифицированную еду, после приема вакцины мы сами становимся генномодифицированными организмами (привет, НИЦ им. Гамалеи, СБЕР и здравый смысл).

– У нас в Москве перчаточный режим, чтобы заставить людей покупать перчатки. Маски заставляют носить там, где заведомо не нужно их носить. Чтобы люди платили за маски (привет, Дептранс).

– Отменяют массовые мероприятия, но при этом съезд «Единой России» пройдет, пусть даже и без представителей регионов. Потому что это как бы правильное массовое мероприятие, там можно коронавируса не бояться (привет, Володин, Ярин и Турчак).

– последствия коронавируса ужасны. Но есть лекарства, которые работают против РНК-вирусов, против всех, в том числе, вероятно, и против коронавируса. Многие врачи говорят, что против него тоже работают. Но они не включены в стандарты Минздрава, и врач не имеет права под угрозой уголовного преследования их прописывать. А стандарты Минздрава таковы, что врач, даже если он понимает, что убивает пациента, он обязан его убивать (привет Мурашко, Попова и все-все-все).

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