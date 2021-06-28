 

Умер основатель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов

28.06.2021, 14:32, Новости дня
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Основатель и солист шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер в возрасте 76 лет от последствий коронавируса, сообщила пресс-секретарь группы Вера Воронина.

По ее словам, артист ушел из жизни утром 28 июня в Москве. «Коронавирус, у него началась мерцательная аритмия, то есть сердце перестало выдерживать. Он был в больнице с 11 июня, а сегодня его не стало», – сказала ТАСС Воронина.

Георгий Мамиконов родился в 1945 году в Москве. В 1985-м он основал группу «Сюрприз», которая впоследствии была переименована в коллектив «Доктор Ватсон». Мамиконов был ее бессменным руководителем и солистом.



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