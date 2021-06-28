 

Anex Tour лишил филиал франшизы после советов его директора по «обходу» тестов на COVID

28.06.2021, 14:32, Новости дня
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Туроператор Anex Tour лишил франшизу в Красноярске статуса после того, как директор местного агентства Екатерина Семенова заявила, что помогала туристам скрывать коронавирус и улетать в Египет.

«Екатерина была франчайзинговым турагентством, с которым у нас был договор. Его решено расторгнуть после данного случая», – сообщили в Anex Tour ТАСС.

Там пояснили, что Семенова не была директором представительства туркомпании и работала по партнерскому договору.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Семенова в Instagram призналась в даче советов туристам о сокрытии COVID-19 при тестировании. Она поясняла, что у ее клиентов был положительный ПЦР-тест, и она объясняла, как сделать второй тест отрицательным. Позже она удалила ролик с советами.



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