Anex Tour лишил филиал франшизы после советов его директора по «обходу» тестов на COVID

Туроператор Anex Tour лишил франшизу в Красноярске статуса после того, как директор местного агентства Екатерина Семенова заявила, что помогала туристам скрывать коронавирус и улетать в Египет.

«Екатерина была франчайзинговым турагентством, с которым у нас был договор. Его решено расторгнуть после данного случая», – сообщили в Anex Tour ТАСС.

Там пояснили, что Семенова не была директором представительства туркомпании и работала по партнерскому договору.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Семенова в Instagram призналась в даче советов туристам о сокрытии COVID-19 при тестировании. Она поясняла, что у ее клиентов был положительный ПЦР-тест, и она объясняла, как сделать второй тест отрицательным. Позже она удалила ролик с советами.