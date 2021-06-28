Замена счетчиков в Москве
 

Замена счетчиков в Москве

28.06.2021, 14:29, Детали
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Владельцы домов обязаны оборудовать жилые помещения счетчиками горячей и холодной воды. Соответственно, в каждой квартире должны быть соответствующие устройства для учета потребления, которые подлежат калибровке. Если срок действия соответствующего периода калибровки истек, счетчики будут заменены. Как арендатор или владелец, вам не нужно этого делать, так как за это несут ответственность коммунальные предприятия. Вы можете заказать замену счетчиков в Москве на этом сайте.

Обмен измерительных приборов для учета потребления

Счетчики воды подлежат калибровке, чтобы гарантировать потребителю определенную степень достоверности измерений. Калибровка проводится государственными испытательными центрами и действительна в течение шести лет для счетчиков холодной воды и пяти лет для счетчиков горячей воды. По истечении этого периода устройства необходимо либо заменить, либо повторно откалибровать.

Однако в обоснованных случаях вы также имеете право на проверку работоспособности счетчика воды до истечения периода калибровки.

Это может иметь место, например, в случае значительного увеличения потребления по сравнению с предыдущими счетами, которое вы не можете оправдать. Или если вы обнаружите, что на вашем счетчике воды нет калибровочного штампа или что действительный период калибровки уже истек.

Если тест показывает, что ваш глюкометр действительно не работает должным образом, можно ожидать замены.

Ответственность за счетчик воды

Закон о калибровке счетчиков воды и тепла служит защите потребителей. Потому что это должно предотвратить неточные и искаженные измерения.

Как арендатор или владелец квартиры или собственности, вы не несете ответственности за калибровку счетчика воды, поэтому вам не нужно его заменять.

Коммунальная компания сама отвечает за счетчики и поэтому заменяет их автоматически. Вы будете проинформированы заранее в письменной форме.

Если калибровочный штамп отсутствует или срок его действия истек, вы, как арендатор, можете оспорить точность счета за воду.

Калибровка предписана в соответствии с законом о калибровке, и в этом отношении нет исключений.

У всех счетчиков холодной и горячей воды точность измерения со временем снижается. Причина этого – отложения известкового налета или других твердых частиц, которые скопились в счетчике. Таким образом, счетчики заменяются после истечения срока калибровки.

Основные водомеры в зоне водоснабжения подлежат калибровке и должны быть заменены откалиброванными водосчетчиками до истечения срока действия калибровки. Период поверки данных счетчиков воды составляет 6 лет.



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