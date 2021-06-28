 

Солист группы “На-На” женился на своей фанатке, которая младше его на 24 года

28.06.2021, 14:24, Разное
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В минувшее воскресенье на федеральном телевидении вышел новый выпуск авторского телешоу Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион”. Гостями передачи стали бывшие и нынешние участники группы “На-На”, в том числе Владимир Политов. Во время разговора с Кудрявцевой 50-летний певец признался, что снова женат. Причем его избранницей стала 26-летняя поклонница коллектива по имени Ольга. По словам Владимира, в 2017 году она сама нашла его телефон и вышла с ним на связь – во время очередных гастролей, когда группа была в родном городе девушки, Благовещенске, она пригласила его на свидание.

Была зима, она была закутана во все теплое. На первый взгляд, ничего особенного. Она красивая, спортивная, у нее длинные светло-русые волосы. Все завертелось-закрутилось… После учебы она приехала в Москву. Потом я ей говорю: “Хватит ко мне ездить после работы, переезжай ко мне”. Какое-то время жили в гражданском браке, а 14 января расписались, – сказал он.

Оказалось, что влюбленные женаты уже полгода, но рассказать об этом солист популярной в 90-е группы решил только сейчас. Владимир признался, что они просто расписались без пышного торжества:

Свадьбы не было. Мы просто заехали в ЗАГС, потом Ольга поехала на работу, а я — на съемки. Сейчас в планах основное — это дети. Дочь у меня уже есть, хочу сначала сына. А потом можно еще дочку.

Владимир ПолитовПомимо нынешних отношений Политов разоткровенничался относительно своей личной жизни в целом. Он признался, что изменял своей первой жене и что мужчинам это простительно, в отличие от женщин:

В основном это были гастрольные увлечения, что бывает у всех артистов, – произнес он. – В первом браке я изменял своей жене, но нам, мужчинам, это позволительно.

Для Владимира Политова брак со своей фанаткой стал вторым. До нее он 10 лет был женат на другой девушке, которую тоже звали Ольга. От первого брака у Владимира есть взрослая дочь Алена. О ней известно лишь то, что она училась в Индии. Девушка тоже приняла участие в шоу Кудрявцевой – она прокомментировала новый брак отца:

Я рада, что папа женился, главное, чтобы он был счастлив. Хотя с Ольгой у нас небольшая разница в возрасте — мне 21, ей 26.

Группа “На-На”



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