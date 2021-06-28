Доктор сообщила о вреде холодных продуктов во время жары

Анастасия Атаман, доктор-терапевт, сообщила, что мороженое и прохладительные напитки в жару приводят к простудным заболеваниям и добавочному стрессу в организме человека. Также холодная вода может приводить к спазму сосудов.

Специалист объяснила, если человек лакомится мороженым очень быстро, то случается быстрое переохлаждение верхних дыхательных путей, что часто приводит к простудам и ОРЗ. При поедании мороженого надо быть очень внимательным. Если человек ощущает дискомфорт в горле, то имеется избыток холода и следует отложить лакомство. Вода с кубиками льда обладает подобным эффектом. Перед употреблением холодного напитка сперва нужно испробовать его губами, оценивая температуру. Если напиток холодный, то его стоит подогреть до удобной температуры.

Доктор отмечает, что спазм сосудов во время употребления холодных напитков может приводить даже к смерти человека, а ангина дает осложнения пневмонией и бронхитом. Специалист рекомендует в жаркие дни выбирать теплый чай, напиток из шиповника или компот из сухофруктов. Необходимо есть больше ягод, фруктов и овощей.

Источник: riamo.ru