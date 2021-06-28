 

Названы лучшие премьеры смартфонов недели, которые уже в продаже, или готовятся к выходу

28.06.2021, 14:10, Разное
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Эксперты издания Dgl.ru перечислили лучшие премьеры смартфонов, премьера которых состоялась на этой неделе. В список вошли как уже продающиеся устройства, так и только готовящиеся к выведению на рынок.
На этой неделе представили целый ряд интересных новинок в сфере смартфонов, например, российский аппарат Infinix Note 10 Pro. Его 6,93-дюймовый Full HD-дисплей поддерживает частоту смены изображения до 90 Герц. Также есть в девайсе батарея на 5 тысяч мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки, а главный объектив основной камеры имеет разрешение в 64 мегапикселя. Гаджет уже есть в продаже по цене в 18 тысяч рублей.

Компания Vivo показала модели V21 и V21e, у них есть 44-мегапиксельные фронтальные сенсоры с двойной вспышкой и 64-мегапиксельный главный датчик основной камеры. Присутствует здесь также оптическая стабилизация и 90 Герц частоты развертки 6,4-дюймового дисплея. Релизы устройств намечены на 1 июля, однако стоимость пока не называется.

Бренд Redmi выпустил смартфоны Note 10S и Note 10T с 5-тысячным аккумулятором с 33-ваттной быстрой зарядкой. Также они оборудованы AMOLED-дисплеем, выполненном в формате Full HD с 90 Герцами, NFC и стереодинамиками, а также ценником в 22 тысячи рублей.

Realme выпустила смартфоны Realme 8 5G и C25, первый стоит 20 тысяч, второй – 15 тысяч рублей. Производитель предлагает Full HD-дисплей с обновлением картинки до 90 Герц. В более дорогом аппарате есть модем сетей пятого поколения, а батарея содержит 5 тысяч мАч, вторая модификация получила 6 тысяч мАч, обе поддерживают быструю зарядку.

Также рекомендуют эксперты издания девайс Lenovo K13 Note с однокристальной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 460. Ее батарея содержит 5 тысяч мАч, а контент можно хранить на 128-гигабайтном флэш-накопителе. Цена аппарата с возможностью совершения бесконтактных платежей NFC составляет 13 тысяч рублей.

Китайский Tecno Phantom X с изогнутой AMOLED-панелью Full HD получил скорость обновления 90 герц. Здесь также двойной фронтальный объектив с 8 и 48 миллионами пикселей, а главный датчик тыльной камеры обладает сенсором на 50 мегапикселей. Когда выйдет аппарат с 8 гигабайтами ОЗУ, и какова будет его цена, пока не известно.

Источник: www.dgl.ru



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