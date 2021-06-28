 

Из конструкции гоночного КамАЗа исчезла последняя отечественная деталь

28.06.2021, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рамках презентации нового гоночного грузовика для ралли «Шёлковый путь» завод КамАЗ торжественно попрощался с последней отечественной деталью в своих раллийных машинах.

Новый грузовик для ралли-рейдов создан на основе камазовского семейства «К5». Как и раньше, двигатель у него американо-китайский – «Dongfeng-Cummins». Кабину автомобиль получил от Mercedes Benz Actros, мосты от Daimler, трансмиссию от ZF Friedrichshafen. Машины команды «КамАЗ-Мастер» и раньше состояли из импортных деталей и узлов, но шильдик с названием завода был всегда отечественным.

– Мы заказывали шильдики на кабину и на руль у компании из Набережных Челнов. Качество нас, в принципе, устраивало, но они постоянно отваливались на высокой скорости. К тому же китайские конкуренты предложили такую цену, что выбора у нас не осталось. Мы прощаемся с российскими шильдиками, – сообщил журналистам генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

Теперь гоночные КамАЗы оснащены шильдиками от ведущего китайского производителя автомобильных эмблем – «Qinghai Nameplate Manufacturing Co». Он производит эмблемы для таких гигантов, как Geely, Haval, Gonov и CAMC. Даже красный флажок на лимузине Hongqi L9 председателя КНР Си Цзинпиня – продукция «QNM». Компания даёт 10-летнюю гарантию от потери шильдика в результате поломки крепежа.

Ралли «Шёлковый путь» стартует 1 июля в Омске и финиширует 11 июля в Улан-Баторе. Совместная государственная комиссия России и КНР встретит команду «КамАЗ-Мастер» и удостоверится, что ни один из новых шильдиков не отвалился.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Финал сериала “Сверхъестественное” покажут в октябре 2020 года

04.05 / Мнение: «Вопрос о правильно поставленной запятой во фразе «Казнить Можно Казнить»»

12.10 / В МИД России начали продажу билетов на пресс-конференции Марии Захаровой

28.05 / Скандалы: Фридман-младший пошел в папу

02.09 / Мнение: Стахановский рекорд, падение популярности алкомаркетов и бесчинства кассиров

02.01 / Что читать в 2021 году

29.08 / “Ты самая лучшая на свете”: Степан Меньщиков забрал жену и дочь из роддома

05.06 / Почему ночной крем нельзя использовать вместо дневного. И что будет, если вдруг перепутать

21.03 / “Короче, жесть”: Елена Темникова рассказала о больших проблемах со здоровьем из-за любимого питомца

21.09 / Кто был изображен на крышке Ковчега Завета?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика