Из конструкции гоночного КамАЗа исчезла последняя отечественная деталь

В рамках презентации нового гоночного грузовика для ралли «Шёлковый путь» завод КамАЗ торжественно попрощался с последней отечественной деталью в своих раллийных машинах.

Новый грузовик для ралли-рейдов создан на основе камазовского семейства «К5». Как и раньше, двигатель у него американо-китайский – «Dongfeng-Cummins». Кабину автомобиль получил от Mercedes Benz Actros, мосты от Daimler, трансмиссию от ZF Friedrichshafen. Машины команды «КамАЗ-Мастер» и раньше состояли из импортных деталей и узлов, но шильдик с названием завода был всегда отечественным.

– Мы заказывали шильдики на кабину и на руль у компании из Набережных Челнов. Качество нас, в принципе, устраивало, но они постоянно отваливались на высокой скорости. К тому же китайские конкуренты предложили такую цену, что выбора у нас не осталось. Мы прощаемся с российскими шильдиками, – сообщил журналистам генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

Теперь гоночные КамАЗы оснащены шильдиками от ведущего китайского производителя автомобильных эмблем – «Qinghai Nameplate Manufacturing Co». Он производит эмблемы для таких гигантов, как Geely, Haval, Gonov и CAMC. Даже красный флажок на лимузине Hongqi L9 председателя КНР Си Цзинпиня – продукция «QNM». Компания даёт 10-летнюю гарантию от потери шильдика в результате поломки крепежа.

Ралли «Шёлковый путь» стартует 1 июля в Омске и финиширует 11 июля в Улан-Баторе. Совместная государственная комиссия России и КНР встретит команду «КамАЗ-Мастер» и удостоверится, что ни один из новых шильдиков не отвалился.

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