 

35-летняя Меган Фокс заявила, что является бисексуалкой больше 20 лет

28.06.2021, 14:08, Новости дня
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“Буква B в LGBTQIA уже более двух десятилетий”, – написала она.

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Публикация от Megan Fox (@meganfox)

Контекст:

Меган Фокс известна по фильмам “Трансформеры” и “Трансформеры: Месть падших”, “Черепашки-ниндзя» и “Черепашках-ниндзя 2”.

Фокс – бисексуалка. После развода в 2020 году с актером Брайаном Остином Грином актриса начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. В браке с Грином Фокс родила троих сыновей. В отношениях бывших супругов было несколько перерывов.

Термин ЛГБТ используется с 1990-х годов для обозначения лесбиянок (lesbians), геев (gays), бисексуалов (bisexuals) и трансгендерных людей (transgenders). Со временем появились несколько дополнительных букв в окончании аббревиатуры, обозначающих квиров (queer), ассексуалов (asexual) и людей нтерсекс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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