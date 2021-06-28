 

Совет ЕС согласовал подписание соглашения об общем авиапространстве с Украиной

28.06.2021, 14:08, Новости дня
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Об этом пресс-служба Совета ЕС проинформировала 28 июня. 

“Сегодня Совет ЕС дал “зеленый свет” для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации – с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, способствующие торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию”, – сказал министр инфраструктуры Португалии Нуну Сантуш (Португалия сейчас председательствует в Совете ЕС). 

В релизе сказано, что Совет ЕС готов подписать документы. Ожидается, что все четыре соглашения подпишут осенью 2021 года. После этого их должны ратифицировать все страны-члены ЕС и страны подписанты. 

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter приветствовал решение Совета ЕС. 

“Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое так долго ждали, надеюсь, скоро подпишут. Это соглашение интегрирует Украину в единый авиарынок Европы, гарантирует высокие стандарты безопасности и создаст преимущества и для путешественников, и для авиаиндустрии”, – написал он. 

Very happy about @EUCouncil approval of the Common Aviation Area agreement * – * . Long awaited, hopefully to be signed soon. Will integrate * with Europe’s single aviation market, guarantee high standards of safety and security, benefit air travellers and the aviation industry. https://t.co/RkAGQcXPSB

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 28, 2021

Контекст:

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами. Ее результатом должно стать снижение цен на авиабилеты, отмечает “Европейская правда”. 

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией). После выхода Британии из ЕС проблема перестала быть актуальной.

Ожидалось, что соглашение подпишут на саммите Украина – ЕС, который прошел в октябре 2020 года в Брюсселе, но этого не произошло.

Потом президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал подписание соглашения в начале 2021 года, а премьер-министр Денис Шмыгаль ожидал, что это произойдет во время визита в Украину  президента Европейского совета Шарля Мишеля 2–3 марта. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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