Премьер-министр Швеции ушел в отставку после вотума недоверия

“Это было самое сложное политическое решение из тех, которые мне приходилось принимать”, – сказал Левен.

Премьер подал в отставку после того, как 21 июня правительство Швеции объявило ему вотум недоверия. Причиной политического кризиса стали планы шведского правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах.

Согласно шведскому законодательству, после объявленного вотума недоверия Левен мог сделать выбор между досрочными выборами и отставкой. Премьер остановился на последнем варианте, так как проведение голосования, по его мнению, не лучший выход из ситуации в условиях эпидемии коронавируса.

В то же время Левен отметил, что готов возглавить правительство, которое поддержит парламент.

“Моя партия и я готовы разделять ответственность и продолжать вести нашу страну вперед вместе с другими конструктивными политсилами”, – подчеркнул Левен.

После отставки премьера спикер шведского парламента и представленные в нем политсилы будут вести переговоры, чтобы создать новое правительство. При этом премьер-министром снова может стать представитель социал-демократов, к которым относится и сам Левен, либо представитель оппозиции. На время переговоров правительство Левена будет выполнять свои полномочия в статусе “исполняющих обязанности”. Если переговоры в парламенте не дадут результата, в Швеции пройдут досрочные выборы.

Контекст:

Это не первый раз, когда Левену, который возглавляет правительство Швеции с 2014 года, выражают вотум недоверия. Аналогичная ситуация произошла в 2018 году. На период досрочных выборов он возглавлял временное правительство. Четыре месяца партии пытались создать парламентское большинство, но попытка удачей не закончилась. После этого Левена переизбрали на второй срок до 2022 года.

Возможность вынесения вотума недоверия была прописана в новой конституции 1974 года. С тех пор риксдаг (парламент) 11 раз голосовал по этому вопросу и всегда отрицательно. Левен стал первым премьер-министром в истории Швеции, которому вынесен вотум недоверия.

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