 

Премьер-министр Швеции ушел в отставку после вотума недоверия

28.06.2021, 14:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это было самое сложное политическое решение из тех, которые мне приходилось принимать”, – сказал Левен.

Премьер подал в отставку после того, как 21 июня правительство Швеции объявило ему вотум недоверия. Причиной политического кризиса стали планы шведского правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах.

Согласно шведскому законодательству, после объявленного вотума недоверия Левен мог сделать выбор между досрочными выборами и отставкой. Премьер остановился на последнем варианте, так как проведение голосования, по его мнению, не лучший выход из ситуации в условиях эпидемии коронавируса.

В то же время Левен отметил, что готов возглавить правительство, которое поддержит парламент.

“Моя партия и я готовы разделять ответственность и продолжать вести нашу страну вперед вместе с другими конструктивными политсилами”, – подчеркнул Левен.

После отставки премьера спикер шведского парламента и представленные в нем политсилы будут вести переговоры, чтобы создать новое правительство. При этом премьер-министром снова может стать представитель социал-демократов, к которым относится и сам Левен, либо представитель оппозиции. На время переговоров правительство Левена будет выполнять свои полномочия в статусе “исполняющих обязанности”. Если переговоры в парламенте не дадут результата, в Швеции пройдут досрочные выборы.

Контекст:

Это не первый раз, когда Левену, который возглавляет правительство Швеции с 2014 года, выражают вотум недоверия. Аналогичная ситуация произошла в 2018 году. На период досрочных выборов он возглавлял временное правительство. Четыре месяца партии пытались создать парламентское большинство, но попытка удачей не закончилась. После этого Левена переизбрали на второй срок до 2022 года.

Возможность вынесения вотума недоверия была прописана в новой конституции 1974 года. С тех пор риксдаг (парламент) 11 раз голосовал по этому вопросу и всегда отрицательно. Левен стал первым премьер-министром в истории Швеции, которому вынесен вотум недоверия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.01 / Взрыв на газопроводе в Полтавской области. Без газа остались более десяти населенных пунктов

09.06 / Байден собрался обсудить с Меркель «Северный поток – 2»

06.08 / Разин высмеял доходы Шнурова, Крида и Билана

02.03 / Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС

08.07 / Московские театры возобновят работу с августа

26.02 / Черновицкая область может попасть в “красную” зону – Ляшко

01.12 / Баста заявил о соблюдении правил по COVID-19 на концерте в Петербурге

11.02 / Лукашенко не исключил попыток извне синхронизировать протесты в РФ и Белоруссии

07.05 / В Чехии уволили чиновника после заявления о «Спутнике V»

20.03 / Второй американский эсминец отправился в Черное море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика