 

81-летняя жительница Нижнего Новгорода родила двойню после вакцинации «Спутником V»

28.06.2021, 14:09, Разное
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В роддоме №2 Нижнего Новгорода успешно приняли роды у 81-летней Клавдии Никифоровой, которая смогла забеременеть после того, как вакцинировалась от коронавируса «Спутником V».

Это уже десятый задокументированный случай резкого повышения либидо и фертильности в результате вакцинации.

Клавдия Никифорова стала самым пожилым пациентом роддома за всю его историю, побив рекорд, установленный в 1957 году 62-летней Анастасией Фроловой. Новорождённые, мальчик и девочка, имеют нормальный вес и хорошо себя чувствуют. Пенсионерка кормит их грудью и заявляет, что с материнским молоком младенцы получат иммунитет к коронавирусной инфекции.

81-летняя жительница Нижнего Новгорода родила двойню после вакцинации «Спутником V»Врачи, обследовавшие самую пожилую роженицу в истории города, считают, что она смогла забеременеть в результате вакцинации «Спутником V». Как считают специалисты, входящий в состав вакцины дигидрат водорода в сочетании с хлоридом натрия, присутствующим в организме, способствует повышению полового влечения и нормализации гормонального фона как у мужчин, так и у женщин.

– Мы с супругом уже давно не жили вместе, как муж с женой. А прошлым летом решили привиться от коронавируса, так у него как будто второе дыхание открылось. Мы с ним даже молодыми столько не кувыркались. Я даже уже потом отказываться стала, говорю, сердце у меня слабое, может не выдержать. Так он тогда по бабам пошёл и завёл себе помоложе: у него одной любовнице 66 лет, другой 70. Я на него даже не сердилась: всё-таки не каждый день у старика такое счастье. А потом вдруг замечаю, что у меня живот растёт. Я сразу в больницу – думала, рак. А оказалось, беременная я. Вот что «Спутник V» животворящий делает! – рассказывает Клавдия Никифорова.

Однако новости о беременности бабушки холодно восприняли внуки Клавдии Никифоровы. Теперь они не смогут претендовать на получение её жилплощади ввиду появления наследников первой очереди.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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