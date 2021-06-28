Welt – исламист или психически больной — полиция выясняет мотивы резни в немецком Вюрцбурге

Жители баварского Вюрцбурга шокированы: в результате нападения вооружённого ножом мужчины погибли три человека, ещё несколько получили тяжёлые ранения и находятся в критическом состоянии, пишет Welt. Преступник — 24-летний выходец из Сомали, проживающий в Германии с 2015 года. Нападавший недавно проходил принудительное лечение в психиатрической лечебнице, однако полиция не исключает исламистских мотивов.

Вюрцбург шокирован. Вечером 25 июня в городе случилось непостижимое. На площади Барбароссаплатц мужчина зарезал трёх человек. Ещё несколько человек тяжело ранены и находятся в критическом состоянии. Утверждается, что преступник схватил нож в универмаге. Жители Вюрцбурга ошеломлены.

ЖИТЕЛЬ ВЮРЦБУРГА: Одно дело, когда вы видите что-то подобное в СМИ, якобы что-то где-то произошло, и совсем другое дело, если это происходит на улице, по которой вы проходите каждый день, где вы могли быть вчера, всё становится намного ближе.

ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ ВЮРЦБУРГА: И поэтому я боюсь, что среди раненых может быть кто-то, кого я знаю.

ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ ВЮРЦБУРГА: Это сложно, очень сложно выразить словами. Что меня действительно шокирует, так это то, что многие люди схватились за случившееся и теперь обвиняют самых разных людей в том, что они могли бы сделать что-то подобное. Это был сумасшедший.

Полицейские примчались в центр города около 17:00. К тому моменту преступник уже напал на продавщицу, затем переместился в отделение сберегательной кассы, смертельно ранив двух человек, и выбежал на улицу, где продолжил размахивать ножом. Очевидно, только мужественное и оперативное вмешательство помогло избежать ещё больших жертв.

МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: От всего сердца благодарю полицию и службы спасения за оперативное вмешательство. Меня особенно впечатлило мужество многих граждан, которые пытались остановить и обезоружить преступника. Это было очень впечатляюще. И за это я также выражаю свою благодарность.

Во время задержания полицейский прицельно ранил преступника в бедро. Это 24-летний мужчина из Сомали, проживающий в Вюрцбурге с 2015 года. В последнее время он жил в приюте для бездомных, который полиция обыскала ещё вечером. Сообщается, что мужчина был известен полиции, и в последние несколько недель он вёл себя подозрительно, поэтому его принудительно поместили в психиатрическую лечебницу.

ГЕРХАРД КАЛЛЕРТ, глава полиции Вюрцбурга: Ещё несколько дней назад он находился в психиатрической лечебнице. Другие известные полиции правонарушения не указывают на наличие исламистской подоплёки.

Тем не менее в полиции пока не исключают исламистских мотивов нападавшего.

ЙОАХИМ ХЕРРМАН, министр внутренних дел Баварии: Один из свидетелей в универмаге сообщил, что преступник кричал: «Аллах Акбар!». Поэтому полиция, разумеется, сейчас проводит тщательное расследование.

Министр внутренних дел Баварии сообщил, что также ранен ребёнок, отец которого, предположительно, не пережил нападение.

Дата выхода в эфир 26 июня 2021 года.