 

NYT – кризис в сфере образования грозит отбросить Латинскую Америку на десятилетия назад

28.06.2021, 14:06, Новости дня
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На фоне тяжёлого экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и перевода обучения в дистанционный формат миллионы детей и подростков в Латинской Америке вынуждены отказаться от посещения школы, чтобы начать зарабатывать деньги, пишет The New York Times. Эксперты бьют тревогу: кризис в области образования угрожает отбросить годы с трудом достигнутого прогресса, усугубляя неравенство и определяя будущее региона на десятилетия вперед.


Reuters

На фоне пандемии коронавируса Латинская Америка переживает всё более серьёзный кризис в области образования. По данным ЮНИСЕФ, в некоторых странах школы были закрыты в течение 16 месяцев. В то время как многие школьники в развитых странах успели вернуться за парты, 100 миллионов детей в Латинской Америке всё ещё — полностью или частично — учатся в дистанционном формате, пишет The New York Times.

Эксперты обеспокоены: в связи с тяжелейшим экономическим кризисом в регионе и закрытием школ, ученики начальной и средней школы массово бросают учебу, чтобы начать работать там, где смогут.

По оценкам Всемирного банка, миллионы детей в Латинской Америке, возможно, уже отказались от получения школьного образования. По данным статистического агентства Мексики, в этом учебном году из-за пандемии или экономических трудностей занятия в школах бросили 1,8 миллионов детей и подростков.  

Эквадор потерял 90 тыс. учащихся начальных и средних школ. Перу — 170 тыс. человек. Власти беспокоятся, что реальные потери намного выше, потому что многие дети технически числятся в школах, но фактически не посещают занятия. По данным ЮНИСЕФ, более 5 миллионов детей в Бразилии не имели доступа к образованию во время пандемии.

Как считает издание, расширение доступа к образованию стало «одним из величайших достижений за последние полвека в Латинской Америке»: число девочек, членов малообеспеченных семей, представителей этнических и расовых меньшинств в школах резко возросло, что привело к расширению среднего класса в стране. Теперь кризис угрожает отбросить годы с трудом достигнутого прогресса, усугубляя неравенство и, возможно, определяя будущее региона на десятилетия вперед.

«Этот кризис может оказать влияние на целые поколения, — сказала Эмануэла Ди Гропелло, эксперт Всемирного банка, призвав правительства как можно быстрее вернуть детей за парты. — Нельзя терять времени».

Пандемия нанесла огромный ущерб всему миру. Но, по некоторым оценкам, Латинская Америка пострадала сильнее, чем любая другая часть мира, пишет The New York Times.



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