Скандалы: Это долги — кого надо долги

Как правоохранители преследуют Дмитрия Гудкова и его родственников за долг по договору аренды перед мэрией Москвы

Силовики преследуют Дмитрия Гудкова и его родственников за долг по договору аренды перед мэрией Москвы. «Важные истории» изучили других должников города по аналогичным договорам и обнаружили среди них людей из «Единой России» и господрядчиков — к ним у правоохранительных органов претензий нет. В начале июня правоохранительные органы провели обыски у оппозиционного политика и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его родственников. После обыска Гудков был задержан на двое суток как подозреваемый по уголовному делу о причинении имущественного ущерба Департаменту городского имущества (ДГИ) Москвы. Поводом для возбуждения дела стал долг по договору аренды нежилого помещения, которое снимала компания тети политика. После того как Гудкова отпустили из изолятора временного содержания (ИВС), он уехал из России.

Силовики задержали оппозиционера в разгар его предвыборной кампании: в сентябре он планировал баллотироваться в Госдуму. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свойственной ему манере не увидел в преследовании Гудкова политики: «Обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения».

Если претензии правоохранительных органов, как утверждает пресс-секретарь Владимира Путина, действительно не имеют отношения к политике, то тогда в ближайшее время нам стоит ждать волну уголовных дел в отношении владельцев и руководителей нескольких сотен компаний, которые задолжали властям Москвы по договорам аренды нежилых помещений. Как выяснили «Важные истории», крупными должниками города оказались люди из «Единой России», государственные подрядчики и партнеры госкорпораций.

В чем обвиняют Гудкова и его тетю

11 июня следственное управление МВД предъявило обвинение тете Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой. В настоящее время она находится в России под подпиской о невыезде. Ермилову обвинили в том, что у ее компании «Сектор-2А» возникла задолженность перед ДГИ по договору аренды нежилого помещения. Согласно решению Арбитражного суда Москвы, сумма долга, который образовался с 2015 по 2017 годы, составляет 3,5 миллиона рублей.

«После того, как ДГИ в 3 раза подняли арендную ставку, тетя не смогла ее оплачивать, — написала в Facebook Анастасия Саморукова, адвокат Ермиловой. — Долго пытались договориться с ДГИ, потому что компания имела право на льготы как малое предприятие, и раньше именно поэтому ставка была ниже. Но ДГИ отказал, потому что за время этих переговоров образовалась задолженность по аренде, а с задолженностью ДГИ ни на какие пересчеты аренды типа не идет».

Арбитражный управляющий Илья Шкаринов, который специализируется на банкротствах физических лиц и предприятий, говорит, что с делом подобным этому он в своей практике еще не сталкивался. «У меня есть разные процедуры банкротства, в том числе есть граждане или компании, которые банкротятся с признаками преднамеренного или фиктивного банкротства, но пока не возбудили ни одного [уголовного] дела по моему заявлению. В том числе есть такой кейс, когда заядлый алиментщик с огромной суммой долгов, с большим количеством детей до банкротства вывел все имущество. Я обращался в МВД, и уголовное дело не было возбуждено, хотя здесь оно прямо очевидно и доказывать не надо. Даже по таким социально важным вопросам уголовное дело не заводится. Это дело [Гудковых] звучит весьма необычно, потому что когда ты пытаешься обратиться в правоохранительные органы, как правило, тебя отправляют в суд: мол, это гражданское дело».

На избирательность правоприменения в деле Гудкова указывают не только эксперты, но и длинный список высокопоставленных должников мэрии Москвы по аналогичным договорам аренды, к которым у правоохранительных органов не возникло претензий. Этот список находится в открытом доступе, «Важные истории» проанализировали его и обнаружили много интересных имен.

Член Единой России, бывший депутат и эксперты Минпромторга

Список крупнейших должников по договорам аренды земельных участков и нежилых помещений выложен на портале открытых данных Москвы. В нем 200 компаний, в общей сложности они должны городу 5,7 миллиарда рублей. Долги некоторых из них превышают сотни миллионов рублей, что в десятки раз больше долга тети Дмитрия Гудкова.

В описании данных указано, что они публикуются «в целях проведения мероприятий по сокращению просроченной дебиторской задолженности перед бюджетом города Москвы». При этом некоторые компании входят в рейтинг должников несколько лет подряд.

Например, две компании из списка («Военно-строительная компания-РКС» и «Браво-М») принадлежат бывшим членам совета Минпромторга по редкоземельным металлам Юрию Соболю и Алексею Абрамову. Общая сумма долга их фирм перед мэрией превышает 80 миллионов рублей. И половина этой суммы уже дошла на взыскание судебным приставам.

Бизнес Соболя и Абрамова связан, в частности, с государственными поставками. Как писала «Медуза», компания «Лина М» — ею Соболь и Абрамов владеют совместно с Борисом Круглым, братом члена Совета Федерации от Орловской области, — участвовала в программе «Фарма-2020» по переносу западных фармакологических технологий в Россию. С 2012 по 2014 год «Лина М» получила от Минпромторга 300 миллионов рублей на эти цели. Но ни один из препаратов, который разрабатывала компания, в продаже так и не появился.

Среди бенефициаров компаний — должников мэрии Москвы есть и член «Единой России» Алексей Добашин, который был доверенным лицом президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Застройщик «Крост», принадлежащий Добашину, должен ДГИ 50 миллионов рублей. В картотеке арбитражного суда есть лишь пять удовлетворенных исков от ДГИ против «Кроста» на общую сумму 6,5 миллиона рублей. Долг перед городскими властями не мешал застройщику выигрывать крупные госконтракты: с 2011 по 2019 год он получил от прокуратуры Москвы, столичной Дирекции строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения, Московской объединенной энергетической компании и от одного из детских садов столицы полмиллиарда рублей. А компания «Бетонный завод 222», которая входит в концерн «Крост», выиграла контракт на поставку бетонных бордюров для Москвы более чем на три миллиарда рублей.

Еще один должник ДГИ — научно-производственное предприятие «Сапфир». Один из его акционеров, по данным последнего доступного ежеквартального отчета компании, — депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Веремеенко. На личном сайте депутата указано, что он «имеет огромный опыт работы с Минсельхозом, Минпромторгом, Ростехом и Роскосмосом». Вместе со структурами Ростеха Веремеенко вплоть до 2019 года был акционером ОАО «ВИЛС» — Всероссийского института легких сплавов, следует из годового отчета компании. «ВИЛС» занимается научными разработками в сфере металлургии, и с 2013 по 2018 год получил около трех миллиардов рублей по госконтрактам с различными российскими госкомпаниями.

Фамилии из списка Forbes

Самый крупный должник ДГИ по договору аренды — филиал компании «Гарант Бауинвестицион ГмбХ»: он должен властям Москвы почти 350 миллионов рублей. По данным СПАРК, «Гарант Бауинвестицион ГмбХ» (через еще одну российскую фирму) принадлежит английской компании Rainbeam Services, которой, в свою очередь, владеют Кафия и Роза Самиевы, Ольга Клыпина и Екатерина Витошинская.

Как писало издание «Проект», Роза и Кафия Самиевы связаны с бывшим депутатом Госдумы Ильдаром Самиевым. В 2016 году Самиев вошел в список десяти богатейших депутатов России, но уже в 2017-м его обвинили в мошенничестве с загородной недвижимостью стоимостью около 850 тысяч долларов. В 2018 году Следственный комитет возбудил против Самиева еще одно дело о мошенничестве в особо крупном размере. Одной из жертв бывшего депутата стал известный футболист Федор Смолов.

В списке должников мэрии Москвы по арендной плате за нежилые помещения значится и общественное движение «Лига кооператоров и предпринимателей России»: оно должно ДГИ 4 миллиона рублей. Один из основателей движения — Игорь Абылгазиев. Он с 2000 по 2011 год служил главным федеральным инспектором по Москве Аппарата полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе, а с 2013 года возглавляет Институт стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. При этом докторская диссертация Игоря Абылгазиева, по данным «Диссернета», написана с большим количеством некорректных заимствований.

Крупные господрядчики

Среди крупнейших должников Москвы по договорам аренды есть и компании, которые зарабатывают на госконтрактах.

Например, медицинская фирма «Доктор рядом» должна ДГИ 12 миллионов рублей. Она входит в объединенную компанию «Ниармедик — Доктор Рядом», образованную в 2019 году в результате слияния двух сетей клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом».

Совладельцы этой группы — член Общественного совета при Минздраве Владимир Гурдус, член совета директоров дочерней структуры госкорпорации Роснано Леонид Меламед, а также Владимир Нестеренко, руководитель отдела иммунологии НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Российской академии медицинских наук (РАМН).

Принадлежащие Нестеренко компании «Ниармедик плюс» и «Ниармедик фарма» зарабатывают миллиарды рублей на поставках государству тест-систем для диагностики сифилиса, ВИЧ и других заболеваний, а также на продажах самого популярного в России противовирусного препарата «Кагоцел», эффективность которого научно не доказана. Несмотря на это, в производство «Кагоцела» инвестировала госкорпорация Роснано; ее глава Анатолий Чубайс лично рекламировал препарат, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В ноябре 2020 года Минздрав разрешил компании «Ниармедик» проводить клинические испытания «Кагоцела» у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также среди крупных должников мэрии Москвы по договорам аренды числятся компании, поставляющие бронированные автомобили для МВД, коммунальную технику и оказывающие услуги по капремонту для бюджетных предприятий столицы.

Закон одинаков не для всех

В отличие от дела Гудкова и его тети, ДГИ далеко не всегда пытается взыскать через суд задолженности арендаторов. По словам генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия»* Ильи Шуманова, из-за того, что чиновники самостоятельно решают, когда им подавать иски в суд, возникают коррупционные риски: «У чиновников мэрии есть некий регламент, по которому они обязаны обращаться в суд в связи с возникновением задолженности. Но никто не следит за тем, когда у кого по договорам возникает задолженность, сколько кто кому должен, получаются ситуации, когда чиновники не подают в суд, пропускают сроки исковой давности, иногда не приходят в суд, не обжалуют решения в апелляционных инстанциях, составляют иски с ошибками.

Если сопоставить данные о реальной задолженности компаний, которые публикует Департамент городского имущества, с данными арбитражного суда, можно увидеть серое поле из коммерческих компаний, которые могут быть непростыми компаниями. На практике других регионов я видел, что это компании (с большими суммами задолженностей, которые не доходят до суда. — Прим. ред.) очень влиятельных застройщиков либо связанные с администрацией того или иного муниципалитета или региона. Разумеется, это форма таких коррупционных проявлений», — говорит Шуманов.

Данные Департамента городского имущества Москвы: Топ-100 должников по арендной плате за землю, Топ-100 должников по арендной плате за нежилые помещения

Важные истории, 2021

«Важные истории» направили запросы в МВД и ДГИ и попросили объяснить, почему политик Дмитрий Гудков и его родственники преследуются за долги по аренде, а сотни более крупных и высокопоставленных должников — нет. На момент публикации нам не ответили. Компании-должники тоже предпочли не комментировать ситуацию.

*АНО «Центр ТИ – Р» внесена в список НКО, выполняющих функции «иностранных агентов». SIA «Medusa Project» внесена в реестр СМИ-иноагентов. По закону мы обязаны это указывать, иначе наши коллеги могут быть оштрафованы. «Важные истории» считают, что такие законы противоречат Конституции России.

Юлия Алыкова, Полина Ужвак