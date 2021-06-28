Скандалы: Загадка смерти миллиардера Бурлакова

Семья предпринимателя из списка «Форбс» хочет провести независимую экспертизу обстоятельств его кончины

Семья участника рейтинга богатейших россиян Олега Бурлакова подтвердила его смерть и намерена провести независимую международную экспертизу обстоятельств его гибели. Как стало известно Forbes ранее, он умер от коронавируса. Олег Бурлаков умер 21 июня в Москве, говорится в заявлении представителей его семьи, которое поступило в Forbes. «Семья Бурлаковых с глубоким сожалением сообщает о смерти Олега Бурлакова, скончавшегося 21 июня 2021 года в Москве в возрасте 72 лет. Жена Людмила, дочери Елена и Вероника скорбят и просят уважать их личное пространство в это тяжелое время», — говорится в заявлении.

Ранее cобеседник Forbes, близко знавший Бурлакова, сообщил, что cовладелец Стройлесбанка умер в Монако, где проживал последние годы. Второй источник Forbes утверждал, что бизнесмен скончался еще 21-го июня в Москве, и его тело до сих пор находится в Москве. Источник Forbes, близкий к семье бизнесмена, рассказал, что Бурлаков умер в госпитале «Лапино».

В заявлении семьи Бурлакова также говорится, что жена и дочери хотят, чтобы независимый международный эксперт установил все обстоятельства смерти Бурлакова: «Как только семье стало известно, что Олег заболел, они моментально запросили информацию, но она им не была своевременно предоставлена». Как разъяснил Forbes представитель семьи Бурлакова, его жена и дочери постоянно запрашивали информацию, узнав, что он болен, и были шокированы тем, что узнали о смерти Бурлакова от его юристов.

Бракоразводный процесс Бурлакова и его супруги тянулся в Монако несколько лет. В июле 2020-го Людмила Бурлакова подала в суд на мужа. Кроме нее истцами выступают две инвестиционные холдинговые компании, а ответчиками, помимо Бурлакова, — несколько швейцарских финансовых компаний и холдингов, как рассказывал источник Forbes, в том числе цюрихская компания Leo Trust. Подробности иска не приводились. Представитель Людмилы Бурлаковой говорил Forbes, что в ее отношении были совершены многочисленные противоправные действия. «Доказательства ясны и убедительны, и мошеннические попытки Олега Бурлакова переписать историю скоро будут раскрыты», — сообщал он.

Бурлаков был совладельцом Стройлесбанка, лакокрасочной фабрики Terpentin и инвестиционно-строительной компании «Импульс». Входил в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России — 2021» с оценкой состояния в $650 млн. Ему также принадлежала парусная яхта Black Pearl («Черная жемчужина») длиной 106,7 м, которая способна передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии. Бурлаков рассказывал, что вложил в судно больше $250 млн, вырученных от продажи акций «Новоросцемента» (был продан Льву Кветному F 118 в 2007 году, по данным Forbes, сумма сделки составила $1,2 млрд) и «Бурнефтегаза» (был продан «Башнефти» за $1 млрд в 2014 году).

Как писали РБК и «Интерфакс», в ноябре 2018 года на Бурлакова в Москве было совершено покушение. Неизвестный якобы подошел к машине бизнесмена и несколько раз выстрелил в стекло. Предприниматель не пострадал.

Анастасия Ляликова, Юля Сапронова