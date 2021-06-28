Мнение: Заявление об отказе от вакцинации.

Заявление об отказе от вакцинации

📝 Наш правозащитный центр «Сорок Сороков» сделал важный документ, который может помочь в борьбе с вакцино-фашистами. Наши юристы работают неустанно, чтобы помочь людям не допустить насилия над ними.

☦️ Это простое заявление об отказе от вакцинации по религиозным убеждениям.

Хотя формально постановления главных санитарных врачей регионов о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям выносятся в рамках закона (п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, ст. 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ “Об иммунопрофилактике инфекционных болезней”), мы считаем, что имеются основания для признания их незаконными по двум простым основаниям:

✳️(1) ни одна вакцина не прошла клинические исследования и каждая вакцина является экспериментальной,

✳️(2) ст. ст. 1, 5, 6 Нюрнбергского кодекса (Первый международный «Свод правил о проведении экспериментов на людях», Нюрнберг, август 1947 года) не допускают проведение экспериментов на людях без их добровольного согласия (это аксиома, выстраданная Великой Отечественной войной).

Помимо этого есть позиция круглого стола членов Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви по этому вопросу, прошедшего 20 мая 2021 года в Сретенской духовной академии, согласно которой «участники круглого стола считают необходимым обеспечение свободы выбора людей в отношении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 и исключение каких-либо форм открытой или скрытой сегрегации людей, отказавшихся от таковой вакцинации по какой-либо причине», а также: «выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека (в отношении ребенка — его родителей или законных представителей), принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации, полученной от медицинских работников, научного сообщества и разработчиков вакцин».

✊ В связи с этим считаем, что мы как чада Церкви имеем право следовать указанной позиции Церкви и отказываться от принудительной вакцинации по религиозным убеждениям.





https://yadi.sk/i/NC4kWes6tP7O2g

Последние творения Унганов (Унганы – это существа из разряда рептилоидов), прикосновение их рук к живому сразу же это живое превращает в мёртвое:

Оперштаб Москвы по контролю ситуации с коронавирусом:

✔️ Граждане, отнесенные к группам населения, подлежащего обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия.

✔️ Работодатель обязан отстранить от работы работника, выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний.

✔️ В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса.

✔️ Требование о соблюдении масочно-перчаточного режима сохраняется для всех работников вне зависимости от прохождения вакцинации.

✔️ Обязательная вакцинация от COVID-19 распространяется на самозанятых и работающих удаленно москвичей.

✔️ Контроль будет проводиться в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей.



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