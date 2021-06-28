 

Мнение: Как добыть свой QR-код?

28.06.2021, 13:38, Разное
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Практически каждый день мне приходится заскакивать в кафешки или бары. Именно за чашкой кофе, как правило, у меня проходят встречи, когда я собираю информацию для расследований и других публикаций.

В общем, как бы скверно я не относился к колокольчикам на носу QR-кодам, понял, что без этого самого кода не смогу работать.

Зашел в личный кабинет на сайте Госуслуг, но свой QR код не обнаружил. Нет его там. Хотя и прививку сделал и сертификат получил, и антител во мне  – предостаточно.

И что мне делать? Где искать свой QR код? Или носить с собой сертификат о вакцинации?

Источник: Ирек Муртазин



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