Ученые предсказали пик заболеваемости коронавирусом в России

Наибольшее число заболевших коронавирусом в РФ ожидается в конце июня, прирост инфицированных за сутки может превысить 21 тыс. человек, предположили в Центре интеллектуальной логистики СПбГУ.

«По прогнозам математиков СПбГУ, следующий пик заболеваемости COVID-19 в РФ придется на конец июня – суточный прирост заболевших может составить более 21 тыс. человек в сутки, а количество одновременно болеющих – около 420 тыс. человек», – цитирует сообщение вуза ТАСС.

Прогноз ученых на февраль предполагал снижение заболеваемости во второй декаде апреля во всей стране, в Петербурге – после 10 мая.

Расчеты учитывали, что вакцинация охватит значительную часть восприимчивых к вирусу, но этого не случилось. Прирост числа невосприимчивых к вирусу незначителен, потому не влияет на прогноз, пояснили ученые.

«Чтобы снижать пики заболеваемости и количество болеющих людей, требуется вакцинация, это инструмент сдерживания эпидемии, который, как видно на примере европейских стран, успешно применяется. Сейчас наши темпы вакцинации значительно ниже, чем, например, в Великобритании и Венгрии, преодолевших порог в 12% вакцинированного населения еще в середине апреля», – указал руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ, соавтор математической модели распространения коронавируса Виктор Захаров.

Напомним, за последние сутки в РФ выявили 21 тыс. 650 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания. 27 июня в РФ было выявлено 20 тыс. 538 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1112.