В парламенте Грузии включили гимн России

Оппозиционный депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили из партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в понедельник во время пленарного заседания высшего законодательного органа включила гимн России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Так она высказала свое отношение к правящей «Грузинской мечте» как к «пророссийской силе».

Поступок вызвал гневную реакцию председателя парламента Кахабера Кучава.

«Браво! В этом зале подписывали Акт о независимости Грузии, а Вы включили гимн России. Стыдно!», – сказал спикер парламента.

Напомним, в 2019 году антироссийские активисты в Тбилиси включили гимн СССР и запись Левитана о начале и завершении Великой Отечественной войны.