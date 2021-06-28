 

Станцию метро «Ясенево» затопило из-за ливня в Москве

28.06.2021, 13:36, Новости дня
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Из-за сильного ливня в Москве затопило станцию метро «Ясенево», вода попадает на платформу, движение поездов приостановлено, говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

«На станции «Ясенево» с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов на участке «Теплый стан» – «Новоясеневская» временно остановлено. Все пассажиры из поездов вышли на станциях, в тоннелях остановленных поездов с пассажирами нет», – сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, остановлено движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской линии московского метро остановлено для обеспечения безопасности из-за осадков.

Тем временем источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что ливень, обрушившийся на Москву, также привел к подтоплению ряда улиц. «В настоящий момент известно, что из-за ливня подтоплены несколько улиц на востоке Москвы. Движение автотранспорта в связи с этим затруднено. Также затопило станцию метро «Ясенево», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, сильный ветер повалил несколько деревьев, рекламные щиты, повреждены витрины магазинов. Посетителей летних веранд попросили покинуть их. «В Щелково с торгового центра снесло часть крыши. Пострадавших нет», – добавил он. Кроме того, в Новокосино со строящегося ЖК ветром унесло утеплитель.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до конца суток.



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