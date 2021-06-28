Корейский лайфхак для сухой кожи: результат недельного эксперимента и мнение дерматолога

Сухая кожа – проблема многих девушек. Существует немало кремов, созданных для ее увлажнения и питания, но не все они дают нужный эффект. Корейские девушки придумали свой лайфхак: они отказались от использования дорогой косметики, заменив ее на обычный вазелин. Может ли он увлажнить сухую кожу? Этот корейский лайфхак решила проверить бьюти-блогер и эксперт Fabulous Beauty Кешия Ист. Расскажем ниже о результатах ее эксперемента, а также о том, как дерматолог относится к нанесению вазелина на лицо.

В чем суть лайфхака?

Этот лайфхак получил большую популярность в Южной Корее, а потом быстро разлетелся по всему миру через TikTok. Никаких сложных процедур проводить не нужно. Перед сном девушки тщательно очищают кожу, а затем наносят на все лицо толстый слой вазелина. У вас должна получиться пленка, похожая на слизь. Вазелин оставляют на всю ночь. Пленка будет удерживать влагу, из-за чего утром лицо будет гладким и сияющим. Стоит оговориться, что лайфхак подходит только для обладательниц сухой кожи.

Мнение дерматолога

Свое мнение по поводу этого корейского лайфхака высказала доктор Ифеома Эджикеме – основательница медицинской клиники “Адония” в Лондоне.

“Вазелин не содержит вредных веществ, которые могли бы навредить коже, – говорит она. – Он и правда может работать так же, как и жирный увлажняющий крем. Вазелин способен предотвратить потерю влаги в клетках эпидермиса, что поможет справиться с сильной сухостью”.

“Это не значит, что вазелин заменит любой крем, – предупреждает Ифеома. – Его можно использовать только на очень сухой коже. Вазелин нельзя наносить на жирные участки. Это может спровоцировать появление прыщей или акне. Жировая пленка также может забивать поры”.

Как правильно наносить вазелин на кожу?

Вечером тщательно умойте лицо, удалив все остатки косметики. Затем соберите волосы в высокий пучок и нанесите слой вазелина все лицо. Если у вас комбинированная кожа, пропустите участки, склонные к жирности.

Втирайте вазелин до тех пор, пока на коже не образуется толстый слой пленки. В идеале наносить его на кожу лучше 2-3 раза в неделю. Если кожа очень сухая, можно повторять процедуру каждый день. И так до тех пор, пока лицо не станет увлажненным.

Недельный эксперимент

“Моя кожа часто бывает сухой, – говорит Кешия Ист, решившая проверить этот лайфхак на себе. – А иногда – жирной. Я использую много декоративной косметики, что тоже сказывается на здоровье кожи. Поэтому мне приходится тщательно ее увлажнять. В мою бьюти-рутину входят разнообразные питательные сыворотки и кислоты”.

“Признаться, я скептически отнеслась к тому, что девушки массово наносят на лицо вазелин, – продолжает Кешия. – Но моя работа заключается в том, чтобы проверять на себе такие популярные тенденции”.

Кешия нанесла вазелин на ночь, точно следуя инструкции. Так как сам по себе он достаточно жирный, она решила отказаться от использования своей привычной питательной сыворотки.

“Вазелин на коже лежит липкой пленкой, – описывает свои ощущения Кешия. – Мое лицо выглядело так, будто я только пробежала спринт на 10 км. Мой муж даже спросил у меня, почему я так сильно вспотела”.

Результат первого дня уже поражает

“Я предусмотрительно надела на подушку старую наволочку, потому что вазелин не впитывается в кожу полностью, – рассказывает Кешия. – Я не надеялась на моментальный эффект. Но утром моя кожа выглядела так, будто я только что вернулась из салона красоты”.

Кешия признается, что ее кожа выглядела увлажненной, а на ощупь была очень гладкой. У нее исчезли шелушения возле носа, рта и подбородка. Ее увлажняющая сыворотка не могла справиться с ними.

На следующий день Кешия должна была лететь в Гану. Воздух в самолете достаточно сухой, что плохо влияет на кожу. Кешия вновь почувствовала стянутость и раздражение на лице.

“Обычно я беру с собой в рейс пару тканевых масок, чтобы снять раздражение, – говорит Кешия. – В этот раз я решила заменить их вазелином. Мое жирное и блестящее лицо, наверное, показалось странным для остальных пассажиров. Но мне был важен только результат”.

И метод оправдал все ожидания Кешии. Утром, когда ее самолет приземлился, ее кожа была невероятно мягкой и гладкой на ощупь.

На четвертый день кожа начала сиять

Кешия продолжила эксперимент, она наносила вазелин на кожу каждый вечер.

“К вечеру четвертого дня мои щеки начали блестеть, – говорит она. – Это не тот неприятный жирный блеск, а очень привлекательное сияние. Я заметила, что кожа в целом стала более упругой. Мне стало проще наносить свою основу под макияж. Она больше не скатывалась, а равномерно распределялась по лицу. Я также отказалась от праймера, который нужен для того, чтобы выравнивать цвет кожи”.

Кешия была шокирована такими результатами, но не обошлось и без “ложки дегтя”. Вечером пятого дня у нее выскочил большой прыщ на щеке. При этом кожа Кешии не была склонна к появлению воспалений или акне.

“Я считаю, что прыщ выскочил из-за жаркой погоды в Гане, – говорит она. – Вазелин лучше использовать зимой или осенью. Летом кожа не так сильно нуждается в увлажнении, она сама по себе становится более жирной. Я бы не рекомендовала использовать вазелин девушкам, имеющим склонность к появлению прыщей”.

Но Кешия продолжила намазывать вазелин на лицо, избегая того участка, где появилось воспаление. Ее кожа теперь выглядела увлажненной, так что она отказалась от утренней питательной сыворотки и хайлайтера.

“Мой макияж идеально ложился на кожу, – рассказывает Кешия. – Кто бы мог подумать, что баночка вазелина справится лучше, чем сыворотка, которая стоит в 20 раз дороже? После недельного эксперимента моя кожа выглядела так, словно я только что сделала все лучшие салонные процедуры. Я не стану использовать вазелин каждую ночь. Но точно включу его в свой регулярный уход, чтобы закрепить результат”.