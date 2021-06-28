Желток не крошится, а печень мягкая и нежная: кулинарные лайфхаки, которыми пользуются повара

Приготовление пищи – это настоящее искусство. Можно строго следовать рецепту, а на выходе все равно получить пресное блюдо. Настоящие повара используют немало хитростей для создания кулинарных шедевров. Поэтому и рис у них получается рассыпчатым, а мясо – хрустящим. Какими лайфхаками пользуются шеф-повара? Расскажем ниже.

Чтобы рис не слипся

Кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы сварить рис. И тем обиднее, что он получается слипшимся и склизким. Чтобы сварить на гарнир идеальный рассыпчатый рис, важно правильно выбрать его сорт. Например, редко слипается басмати. И еще один совет: если хотите, чтобы рис получился абсолютно белым, добавьте в кипящую воду намного уксуса или лимонной кислоты.

Против неприятного запаха от чеснока

Чеснок любое блюдо сделает вкуснее. Его любят даже французские шеф-повара, относящиеся со скептицизмом к любым резким приправам. Чеснок делает вкус мяса и овощей насыщенным и терпким, добавляя ему немного остроты. Но у него есть весомый недостаток: он оставляет после себя неприятный запах во рту. Чтобы не мучиться с чесночным дыханием, повара не советуют растирать зубчики прямо в блюдо. Достаточно нагреть чеснок в отдельной миске, а потом положить в уже готовую еду.

Для мягкой и нежной печени

Неправильно приготовленная печень получается жесткой, сухой и рассыпчатой. Еще хуже, когда у нее появляется неприятный привкус. Чтобы печень была мягкой, повара обязательно в конце приготовления сильно солят ее.

Чтобы желток не крошился

Иногда разрезанный желток легко крошится и прилипает к пальцам. Если вам нужно разрезать яйца и сохранить их внешнюю привлекательность, сначала смочите нож холодной водой. Если и это не помогло, натрите лезвие растительным маслом без запаха. Режьте яйца уверенными и быстрыми движениями.

Чтобы мясо получилось хрустящим

Хрустящая золотистая корочка на нежном мясе – это то блюдо, за которым мы и ходим в рестораны. Но приготовить его можно и дома. Просто натрите мясо смесью из меда, гранатового сока и бренди, а затем отправьте его запекаться в духовку.

Орехи вместо панировочных сухарей

В хороших ресторанах для приготовления мяса редко используют панировочные сухари. Их заменяют на измельченные орехи или семена кунжута. Так блюдо получается вкуснее и полезнее.

Пробуждаем вкус трав

Любой хороший повар знает, что травы и специи нужно пробуждать. Для этого их предварительно обжаривают пару минут на сливочном или оливковом масле.

Универсальный лайфхак

Не можете придумать, что приготовить на ужин? Используйте универсальный рецепт: возьмите мясо или овощи. Сбрызните их оливковым маслом, посыпьте солью и перцем, а потом отправляйте в духовку. Это трио превратит любой продукт в самостоятельное вкусное блюдо.

Холодное на горячее

Не хотите ждать, пока мороженое тает на тарелке? Перед подачей разогрейте пустую тарелку в микроволновке и духовке. А затем выложите туда замороженный десерт. Так мороженое подают во многих ресторанах. Этот трюк поможет ему быстрее растаять, а еще раскроет и подчеркнет вкус десерта.

Кофе и щепотка соли

Мы все пьем кофе с сахаром, а именно соль высвобождает его яркий и терпкий вкус во всей полноте. Когда варите зерна, добавьте ее щепотку прямо в турку. Снимите с огня, процедите и наслаждайтесь необычным вкусом.