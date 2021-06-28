Павел Воля поздравил Ляйсан Утяшеву с днем рождения: “Ты – лучшее, что случилось со мной”

Сегодня, 28 июня, бывшая гимнастка, а ныне телеведущая и спортивный комментатор Ляйсан Утяшева празднует свой 36-й день рождения. Свой личный новый год Ляйсан встретила в кругу семьи. Первым ее поздравил любимый муж и отец двоих ее детей Павел Воля. Как только часы пробили полночь и наступило 28-е число Павел преподнес супруге большой букет роз, чем она почти сразу поделилась в сторис. А пару часов назад Воля поздравил жену публично, сделав пост в социальной сети.

Самая лучшая девушка на свете, @liasanutiasheva, с Днем рождения! Сегодня без стихов, скажу просто от души. Именинница, как же с тобой хорошо, как дружно, весело, интересно! Каждый день что-то новое. Каждый день ты сама какая-то новая. Спасибо тебе за каждую секундочку, за каждое мгновение, когда мы смеемся, куда-то едем, что-то придумываем или просто валяемся в кровати. Твой звонкий смех – самая лучшая музыка. Твой взгляд – самая лучшая картина. Ты – лучшее, что случилось со мной. Спасибо тебе за все. Будь счастлива! А я сделаю все, чтобы так и было! Люблю тебя. Остальное скажу на ушко лично. С днем рождения, моя птица! Лети! Я лечу рядом. П.С. и давай всегда обниматься, как на этой фотографии. Это самое лучшее, – подписал Воля фото.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Ляйсан родилась 28 июня 1985 года в поселке Раевский, в Башкирии, но детство провела в Волгограде, где ее случайно заметили и пригласили заниматься художественной гимнастикой. В 14 лет Утяшева получила звание мастера спорта. Ляйсан неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачете собиралась выступать и на Пекинской Олимпиаде в 2008 году, но за два года до этого получила травму и была вынуждена оставить большой спорт.

С будущим мужем Павлом Волей гимнастка познакомилась на одном из телешоу и долгое время общалась исключительно по-дружески. Их сблизила трагедия – смерть мамы Ляйсан. Тяжело переживая неожиданную кончину любимой мамы, Утяшева позвонила другу Воле, который в этот трудный момент всецело поддержал ее. В 2012 году Павел и Ляйсан поженились, 14 мая 2013 года впервые стали родителями – Утяшева родила сына Роберта в Майами. А два года спустя в семье появилась дочка София.