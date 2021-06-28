В компании Apple раздумывают над выпуском очень большого планшета

Как стало известно из достоверных источников, разработчики компании Apple создают планшет с необычно крупным экраном. Если данное устройство все-таки выйдет на рынок, это будет одно из самых больших на рынке электроники устройств такого рода.

В данный момент iPad, выпускаемый с индексом Pro, продается с экраном на 12,9 дюйма, отмечают специалисты. Но даже он «потеряется» на фоне нового устройства.

Напомним, что ранее инженеры «Яблочной» компании активно экспериментировали с размерами своих iPad, однако в какой-то момент их активность в данном направлении несколько поугасла. Поэтому новость о том, что на рынок может выйти новый планшет с еще большим экраном стала неожиданностью для значительной части экспертов.