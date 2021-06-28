 

В компании Apple раздумывают над выпуском очень большого планшета

28.06.2021, 13:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из достоверных источников, разработчики компании Apple создают планшет с необычно крупным экраном. Если данное устройство все-таки выйдет на рынок, это будет одно из самых больших на рынке электроники устройств такого рода.

В данный момент iPad, выпускаемый с индексом Pro, продается с экраном на 12,9 дюйма, отмечают специалисты. Но даже он «потеряется» на фоне нового устройства.

Напомним, что ранее инженеры «Яблочной» компании активно экспериментировали с размерами своих iPad, однако в какой-то момент их активность в данном направлении несколько поугасла. Поэтому новость о том, что на рынок может выйти новый планшет с еще большим экраном стала неожиданностью для значительной части экспертов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ на доходы больше 5 млн рублей

07.04 / В Европарламенте назвали «несерьезными» мечты Грузии о ЕС

21.03 / Побочная жертва пандемии – деловые костюмы больше никому не нужны

09.06 / Сначала реформы, потом деньги – в Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит очередной транш

14.04 / Ученые предлагают использовать Юпитер для обнаружения темной материи

20.02 / Минфин захотел распространить льготную ипотеку на частные дома

22.12 / Жителям США выплатят по $600 поддержки из-за пандемии

21.02 / Отпечатки пальцев россиян предложили хранить до 100-летнего возраста

07.08 / В Минске тысячи человек вышли на митинг в поддержку Тихановской

04.10 / Новая Каледония провела референдум об отделении от Франции, стали известны результаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика