 

Jaguar E-Type электрифицируют в честь 60-летнего юбилея

28.06.2021, 13:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британская компания Jaguar намерена электрифицировать модель Jaguar E-Type.

Данное событие приурочили к 60-летнему юбилею с момента появления первого экземпляра указанной модели. Вместе с тем премиальная марка достаточно часто стала электрифицировать автомобили, которые ранее продавались исключительно с ДВС. В свою очередь, стоимость электрической модификации Jaguar E-Type будет начинаться от 54 тысяч фунтов. В более расширенной версии ценник достигает 62 тысяч фунтов.

В максимальном исполнении стоимость Jaguar E-Type составит около 80 тысяч фунтов. Главным преимуществом такой модификации является запас хода до 400 километров, тогда как начальная версия не превышает 160 километров пути. Автомобиль получит усиленный электроагрегат, который выдает 402 л.с. мощности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Из числа регионов, которые не готовы к ослаблению карантина, Минздрав Украины исключил одну область

08.05 / США отказались делить ядерное оружие на тактическое и стратегическое

15.11 / Доктор Комаровский: А какая у нас государственная структура отслеживает качество тестов по COVID-19?

18.04 / Мясников рассказал об опасности популярных курортов

12.07 / Продажи новых машин в Германии в июне сократились на треть

29.11 / Трамп придумал способ омрачить Байдену инаугурацию

18.08 / ООН внимательно следит за ситуацией в Беларуси

13.03 / “До следующих заседаний СНБО”. Зеленский заявил, что для защиты интересов Украины в мотивации от западных партнеров не нуждается

09.01 / Оператор ГТС Украины не исключает, что взрыв на газопроводе в Полтавской области мог быть диверсией

22.07 / В больнице умер раненный на Донбассе украинский военный

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика