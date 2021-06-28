Jaguar E-Type электрифицируют в честь 60-летнего юбилея

Британская компания Jaguar намерена электрифицировать модель Jaguar E-Type.

Данное событие приурочили к 60-летнему юбилею с момента появления первого экземпляра указанной модели. Вместе с тем премиальная марка достаточно часто стала электрифицировать автомобили, которые ранее продавались исключительно с ДВС. В свою очередь, стоимость электрической модификации Jaguar E-Type будет начинаться от 54 тысяч фунтов. В более расширенной версии ценник достигает 62 тысяч фунтов.

В максимальном исполнении стоимость Jaguar E-Type составит около 80 тысяч фунтов. Главным преимуществом такой модификации является запас хода до 400 километров, тогда как начальная версия не превышает 160 километров пути. Автомобиль получит усиленный электроагрегат, который выдает 402 л.с. мощности.