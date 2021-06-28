“США продолжат сотрудничать с Украиной”. Американское посольство поздравило Украину с Днем Конституции

“В 25-ю годовщину принятия Конституции Украины мы празднуем долгий и упорный путь Украины к построению демократического и независимого государства. США продолжат сотрудничество с Украиной для достижения ее евроатлантических устремлений и построения успешного, светлого будущего для всех украинцев”, – говорится в сообщении.

З нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції * ми відзначаємо довгий, напружений шлях * до побудови демократичної та незалежної держави. * продовжуватимуть співпрацю з * для досягнення її євроатлантичних прагнень і розбудови успішного, світлого майбутнього для всіх українців. pic.twitter.com/bpWxPJQyp5

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 28, 2021

Контекст:

Конституция Украины принята Верховной Радой 28 июня 1996 года. Некоторые ее положения впоследствии были изменены.

Ежегодно 28 июня отмечают День Конституции Украины.

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