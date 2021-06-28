“Укрепление превратилось в ловушку”. Немецкий историк назвал мифом героическую оборону Брестской крепости
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Пропагандисты просто придумывали истории и не замечали, что получается нелогично. Но это стало сакральной легендой. Поскольку в СССР религия была запрещена, а людям надо было во что-то верить, люди начали верить в это”, – считает он.
Немецкий историк критикует большинство информации о Брестской крепости, которую при Советском Союзе озвучивали как факты.
Так, комментируя якобы 32-дневную оборону крепости солдатами Красной армии, он отмечает, что объект не мешал гитлеровским войскам двигаться в сторону Минска и Москвы, а бои на всей территории крепости продолжались три дня.
По словам Ганцера, во время обороны крепости в ней было 9 тыс. солдат, и была “проблема, как их оттуда вывести”, так как ворота не имели большой пропускной способности.
“Когда начался артиллерийский удар, много советских солдат и командиров попытались покинуть крепость и просто застряли в этих воротах. […] Укрепление превратилось в каменную ловушку для солдат Красной армии”, – объяснил он.
В плен, по данным немецкого ученого, попали две трети гарнизона крепости.
Размышляя о причинах героизации обороны Брестской крепости в советской историографии, Ганцер назвал несколько ее возможных причин:
почти не было исторических исследований о войне, и это пытались восполнить выдумкой;
Брестскую крепость можно было показать гражданам;
Брест находится не в Литве и Украине, а в “безопасной” Беларуси;
легитимизация социализма и власти компартии;
попытка представить советские спецслужбы (ученый упоминает НКВД) не как преступные организации, а как “настоящих патриотов”;
действовала цензура;
участники тех событий приукрашивали действительность.
Контекст:
22 июня 1941 года началась немецко-советская война, в первый день которой началась оборона Брестской крепости, находившейся на границе с оккупированной гитлеровскими войсками Польшей.
Освободили Брест и крепость в июле 1944 года. Впоследствии крепость превратили в музей.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет