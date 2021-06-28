“Он воплощал все мои мечты. В такого грех не влюбиться”. Экс-участнца “НеАнгелов” Вика прокомментировали слухи о романе с Никитиным

“Люди долгое время сплетничали, что именно Виктория разрушила семью Юрия Никитина”, – заявили авторы передачи, после чего последовал комментарий артистки.

“Я за то, чтобы мужчина добивался. Чтобы отбивать кого-то и разрушать – нет, это не обо мне. Юрий Никитин – очень хороший человек. Он мужественный. Он воплощал все мои мечты. В такого человека грех не влюбиться. Но так, чтобы без памяти – нет, конечно, нет”, – подытожила певица.

Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Комментируя ее заявление, Никитин отметил, что группа “НеАнгелы” больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню 911 под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

Вика не замужем. Личную жизнь певица не афиширует.

Никитин во второй раз женат на ведущей, певице и блогере Ольге Горбачевой. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношения. Первый их брак продолжался с 2007 по 2009 годы. У пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014).

Весной 2020 года Горбачева призналась, что на седьмом году их отношений у Никитина случился роман. Имя соперницы Горбачева не называла. Певица призналась, что ей потребовались годы, чтобы простить супруга.

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