“Настя похорошела, точно будет дочка”. Каменских снялась без бюстгальтера

Певица не стала надевать бюстгальтер и расстегнула пуговицы на лифе.

“Ваши мысли, ваше настроение и каждый день вашей жизни – пусть они будут яркими”, – написала она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Бомба”, – прокомментировала подписчица anna_kapustyak.

“Настя похорошела, точно будет дочка. Ну и Потапу для полного комплекта”, – написала hanna_hermanovna.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.

Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

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